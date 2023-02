चिप्स के पैकेट से बना दिए चश्मे! कंपनी ने किया अनोखा काम, प्लास्टिक का ऐसा इस्तेमाल देख लोगों ने की तारीफ

आज के वक्त में प्लास्टिक का इस्तेमाल दुनिया में आम बात हो गई है पर प्लास्टिक की वजह से दुनिया को जितना नुकसान हो रहा है, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. पर्यावरण में प्रदूषण के सबसे प्रमुख कारणों में से एक प्लास्टिक (How to use plastic safely) है क्योंकि वो सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में मौजूद रहता है. ऐसे में पानी से लेकर हवा तक को वो प्रदूषित कर रहा है. जानवर इसे खाकर मर भी जाते हैं. पर दूसरी ओर देखा जाए तो प्लास्टिक काफी काम का प्रोडक्ट भी है. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को वो आसान बनाता है. तो फिर क्या किया जाए? प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सही है या गलत?

प्लास्टिक का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना ठीक है. इस बात का सबूत एक कंपनी दे रही है जो प्लास्टिक को रीसाइकिल (Recycled plastic sunglasses) कर उसका इस्तेमाल चश्मे (sunglasses made from chips packet) बनाने के लिए कर रही है. अशाया (Ashaya) नाम की इस कंपनी के एक कोफाउंडर अनीष मलपानी ने हाल ही में एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि ये कंपनी कैसे चमत्कार कर रही है. कंपनी ने विधआउट नाम के सनग्लासेस का रेंज मार्केट में उतारा है जिसकी खासियत ये है कि ये चिप्स के प्लास्टिक से बने हैं.

इस तरह कंपनी बना रही है चश्मेअनीष ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ये अब तक की सबसे मुश्किल चीज है जिसका में हिस्सा रहा हूं. ये है दुनिया का पहला रीसाइकिल्ड सनग्लास जिसे चिप्स के पैकेट से बनाया गया है. इसे भारत में बनाया गया है. वायरल वीडियो में एक लड़की ने बताया कि कैसे कंपनी कूड़ा बीनने वाले लोगों की मदद कर रही है और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है. इसका श्रेय प्लास्टिक के रीसाइकिल को जाता है क्योंकि कंपनी उन्हें प्लास्टिक जुटाने के लिए अच्छे खासे रुपये दे रही है. प्लास्टिक को पिघलाकर उसे मोटा बनाया जाता है और फिर उसे चश्मे में ढाल दिया जाता है.

सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफइस वीडियो को 44 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि अनीष को शार्क टैंक में जाना चाहिए या फिर वो उनका पैसा ले लें और इस काम को और आगे बढ़ाएं. एक ने कहा कि इस बात की खुशी है कि पुणे में स्टार्टअप शुरू किया गया है.