अनोखा देश जहां पाए जाते हैं सबसे कम हाइट के लोग, 5 फीट तक ही होता है यहां के लोगों का कद

साउथ ईस्ट एशियन देश (South East Asian Country) ईस्ट टिमॉर (East Timor) यानी टिमॉर लेस्टे (Timor-Leste) में लोगों की औसत लंबाई बेहद कम है. यूं तो दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल से है और सबसे छोटी औरत भारत से मगर ईस्ट टिमॉर देश में सबसे कम कद (Country with Shortest People in the World) वाले लोग रहते हैं. देश के लोगों की औसत लंबाई काफी कम (East Timor People Height) है जो इस देश को सबसे कम हाइट वाले लोगों का देश बनाता है.