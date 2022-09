महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद बकिंघम पैलेस के बाहर कैमरे के सामने पोज देते दिखे कपल, करने लगे डांस

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-द्वितीय (Queen Elizabeth-II) का निधन हो गया है. भारत समेत दूसरे देशों के राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ब्रिटेन में शोक की लहर है. कल जब बकिंघम पैलेस की तरफ से ये सूचना दी गई तो लोग धीरे-धीरे महल के बाहर जुटने लगे और सबसे लंबे वक्त तक महारानी लही एलिजाबेथ (Queen Elizabeth death couple dance on camera) को श्रद्धांजलि दी मगर इस मौके पर एक कपल के चर्चे होने लगे और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे.

ब्रिटिश न्यूज चैनल ‘स्काय न्यूज’ जब बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) के बाहर का सीन दिखा रहा था तो उस वक्त वहां लोग बारिश में भी छाता लिए खड़े अपनी प्रिय महारानी को याद कर रहे थे. मगर उसी दौरान इस चैनल ने कैमरा एक कपल (couple dancing on camera outside Buckingham Palance) की तरफ घुमा दिया जो हंसते नजर आ रहा था. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक कपल पैलेस (Couple outside Palace video) के बाहर भीड़ में खड़े थे और कैमरा देखकर हंस रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और अचानक से डांस भी करने लगे.

कैमरे के सामने डांस करते दिखा कपल

ज्यादातर लोग जहां रो रहे थे और गम में डूबे थे, वहीं एक कपल हंस रहे थे. ट्विटर पर एक यूजर ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट किया. इस वीडियो में महिला ने अपनी तरफ मोबाइल कैमरे का फ्लैश जलाया हुआ और हंसते-हंसते सेल्फी लेते दिख रहे हैं. जब उन्हें पता चला कि वो न्यूज चैनल के कैमरे के सामने हैं तो वो डांस भी करने लगीं.

वीडियो देखकर लोगों में गुस्सा

जिस शख्स ने वीडियो शेयर किया है उसने लिखा कि स्काय न्यूज को इन दोनों बेवकूफों के सामने से कैमरा तुरंत हटा देना चाहिए. एक ने लिखा कि क्या किसी और को भी उन दोनों बेवकूफों को कैमरे के सामने नाचते देख हैरानी हो रही है? आपको बता दें कि एलिजाबेथ के निधन के बाद न्यूज वेबसाइट्स से लेकर फुटबॉल क्लब्स तक ने अपने लोगो का रंग हटाकर उसे शोक के चलते काला कर दिया है. जबकि काली टैक्सियां बकिंघम पैलेस के बाहर खड़ी नजर आ रही थीं.