नौकरी छोड़ पालतू कुत्ते के साथ दुनिया घूमने निकला कपल, नाव के जरिए करते हैं ट्रैवलिंग का शौक पूरा

टैरिन पिकर्ड (Taryn Pickard) और उनके पति लोगन को घूमने का बहुत शौक था. जब वो आयरलैंड (Ireland couple lives in boat) में रहा करते थे तब उन्होंने सोचा था कि वो दुनिया घूमेंगे. मगर उन्हें नाव से घूमने का अचानक शौक लग गया. वो कई लोगों की जिंदगी से इंस्पायर हुए है जो नाव में ही रहना पसंद करते हैं. इसके बाद दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ी (Couple left job to travel in boat) और एक नाव खरीद ली. तब से वो अपने सपने को पूरा कर रहे हैं.