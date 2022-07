वीडियो देखकर याद आ जाएगा गुजरा जमाना, एंटीना के दौर में ऐसा था टीवी स्क्रीन का हाल

गायक मुकेश का एक गाना काफी फेमस है- ‘गुजरा जमाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम.’ बचपन का वक्त इंसान के लिए सबसे खास होता है. ना कोई चिंता, ना ही समस्याएं. उस उम्र में सिर्फ मस्ती करना, खेलना-कूदना प्रमुख कामों में शामिल होता है. मगर 80 या 90 के दशक के बच्चों के लिए टीवी (TV screen in old days) नया-नया ही आया था और दूरदर्शन (Doordarshan screen wave filter) के अलावा उनके पास देखने को और कुछ नहीं था. ऐसे में उन्हें दूरदर्शन में ही आनंद खोजना पड़ता था. मगर दूरदर्शन का वो दौर भी मजेदार था क्योंकि तब टीवी एंटीना (Wavy screen due to antenna video) से चलते थे जिसकी स्क्रीन विचित्र तरह से नजर आती थी.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (tv screen wave viral video) हो रहा है जिसमें क्रिकेट का मैच चल रहा है मगर वीडियो पर जिस तरह का इफेक्ट नजर आ रहा है, वो आपको उसी जमाने की याद दिलाएगा जो दूरदर्शन (doordarshan screen in old days video) का शुरुआती दौर था और एंटीना की मदद से टीवी देखनी पड़ती थी. वीडियो में मैच चल रहा है मगर स्क्रीन बहुत ज्यादा हिल रही है. ऐसे लग रहा है जैसे प्लेयर, अंपायर सब आगे-पीछे हिल रहे हैं. हिलते पानी जैसी ये स्क्रीन उस वक्त भी देखने को मिलती थी जब दूरदर्शन का शुरुआती दौर था.

पुराने वक्त की तरह हिलती नजर आई टीवी की स्क्रीन

दरअसल, ये वीडियो उस वक्त का नहीं है, मगर इसपर इंस्टाग्राम का वेव नाम का फिल्टर लगाकर वीडियो बनाया गया. इस फिल्टर में पानी की वेव यानी हिलते हुए पानी की तरह वीडियो बनता है और सब कुछ आगे-पीछे हिलता-डुलता नजर आता है. वीडियो के इस एफेक्ट की वजह से काफी फनी सीन लग रहा है क्योंकि प्लेयर्स कमर से आगे-पीछे हिल रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने लाइक और रीट्वीट भी किया है. कई लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने उस पुराने दौर को याद करते हुए उसे कमेंट सेक्शन में शेयर किया. ममता नाम की एक महिला ने लिखा- छत पर चढ़कर टीवी का एंटीना घुमाने जाते थे और बार बार घर वालों से पूछते रहते थे। पिक्चर साफ आ रही है क्या? एक शख्स ने एंटीना की फोटो पोस्ट कर कहा कि इसमें पतंग भी फंस जाती थी. एक शख्स ने कहा कि वीडियो ने बचपन याद दिला दिया.