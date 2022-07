गोल्फ के मैदान में टहलता दिखा मगरमच्छ, बिना डरे शख्स ने खेला अपना शॉट! हैरान कर देगा वीडियो

गोल्फ का खेल काफी समय लेता है. हर एक शॉट को सोच समझकर खेलना पड़ता है जिससे जल्द से जल्द प्लेयर बॉल को होल में डाल सके. मगर गोल्फ का मैदान छोटा तो होता नहीं है. वहां कई तरह की रुकावटें बीच-बीच में होती हैं. कहीं पानी, तो कहीं दलदल, कहीं रेत तो कहीं मगरमच्छ! आप सोचेंगे कि मगरमच्छ (Crocodile strolling on golf course video) भला क्यों गोल्फ के मैदान पर होगा? दरअसल, इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोल्फ के मैदान पर मगरमच्छ (crocodile on golf field video) टहलता नजर आ रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @sportscenter पर खेल-कूद से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (amazing sports video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक मगरमच्छ गोल्फ के मैदान (crocodile on golf course video) पर चलता दिख रहा है. अब अगर किसी के सामने मगरमच्छ आ जाए तो लोगों का सबसे पहला रिएक्शन डरावना ही होगा. ये खौफनाक जीव चाहे तो टीवी पर दिख जाए या असल में किसी के सामने आ जाए, डर एक समान ही लगता है. मगर वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उस मगरमच्छ से बिल्कुल भी डरते नहीं नजर आ रहा है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

गोल्फ के मैदान पर टहलता दिखा मगरमच्छ

कई कमेंट्स के अनुसार ये वीडियो फ्लोरिडा का है. इसमें एक शख्स गोल्फ खेलता दिख रहा है. गेंद मैदान पर पड़ी है और वो अपना शॉट खेलने ही वाला होता है कि तभी वहां एक मगरमच्छ चलता चला आता है. जानवर उस व्यक्ति से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है ऐसे में डर के मारे वहां से भाग निकलना किसी भी इंसान के लिए आम बात होगी मगर वो शख्स उस मगरमच्छ से बिल्कुल भी डरना नहीं दिख रहा है. बिना उसकी तरफ ध्यान दिए वो अपना शॉट खेलता है और गेंद को हवा में उड़ा देता है. मगरमच्छ भी टहलते हुए वहां से चला जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसे 90 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते वक्त ये आम दृश्य है. एक ने कहा कि ये फ्लोरिडा की कैजुअल एक्टिविटी है. एक ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे शख्स आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है. एक शख्स ने कहा कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि जानवरों को अगर कोई परेशान ना करे तो वो भी किसी को नहीं करेंगे.