अपनी ही मां की खूबसूरती से 'जलती' है 19 साल की बेटी, सोशल मीडिया पर लोग करने लगते हैं ट्रोल

जब बाहरी लोग किसी लड़की से कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मां की तरह दिखती है तो लड़कियां बेहद खुश हो जाती हैं. जब कोई कहता है कि बेटी, मां से भी ज्यादा सुंदर है तो मां गर्व मेहसूस करने लगती है लेकिन जब लोग कहें कि मां, बेटी से ज्यादा खूबसूरत है तो बेटी का रिएक्शन कैसा होता है? आमतौर पर बेटियां बेहद खुश हो जाती हैं मगर एक युवती इस बात से ‘जलती’ (Mother Looks more Beautiful than Daughter) है कि लोग जब उसे और उसकी मां को साथ में देखते हैं उन्हें ज्यादा खूबसूरत कहते हैं और उसे ट्रोल (Daughter Trolled for being jealous) करने लगते हैं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा (Florida, America) की रहने वाली 19 साल की जेस (Jess) को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद करते हैं. बहुत से लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं मगर जैसे ही जेस अपनी मां के साथ फोटो या वीडियो में नजर आ जाती हैं तो लोगों की नजरें उनकी मां (Mom looks more beautiful than 19 year old daughter) से नहीं हटती हैं. फिर वो जेसी को भूल जाते हैं. इस बात को लेकर जेसी अक्सर अपनी मां से पूछती हैं कि वो उनके जैसी खूबसूरत क्यों नहीं हैं. जेस की जलन (Daughter Jealous of mother) देखकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं. हालांकि ये जलन, मां-बेटी के बीच की क्यूट जलन की तरह है, इसमें दुश्मनी नहीं है.

जेस और उनकी मां जिल (फोटो: Tiktok)

जेस ने हाल ही में शेय किया था मां के साथ वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक जेसी ने एक वीडियो टिक टॉक पर शेयर किया था जिसमें वो अपनी मां से पूछती हुई नजर आ रही हैं कि मेरी मां मुझे ज्यादा सुंदर कैसे लगती हैं. वीडियो में जेस की मां जिल सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की खूब तारीफ की. कुछ ने कहा कि वो आइकॉन हैं तो कुछ ने उन्हें क्वीन बताया. कई लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि उनके जीन्स डाइल्यूट हो गए हैं. पूरी तरह मां के जीन्स नहीं हैं.

पहले भी वायरल हो चुकी हैं कई मां-बेटियों की खबरें

ये पहली बार नहीं है जब किसी युवती से ज्यादा उसकी मां को लोग सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं. ऐसी कई खबरें वायरल हो चुकी हैं जिसमें मां, अपनी बेटी से ज्यादा खूबसूरत और उसी के उम्र की लगती है. कुछ दिन पहले लिजा गुलयावा (Liza Gulyaewa) नाम की एक 24 साल की लड़की की खबर भी चर्चा में थी. लड़की ने एक तस्वीर सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर शेयर की थी जो वायरल हो रही थी. तस्वीर में लिजा अपनी मां के साथ दिखाई दे रही हैं. लिजा के मुताबिक उसकी मां की उम्र 45 साल है, लेकिन तस्वीर में वो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान दिख रही हैं.