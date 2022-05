दिल्ली के स्कूल में माफी पत्र लिखना सिखा रही थीं टीचर, छात्र ने सैनिक बन लिख डाला मां के नाम मार्मिक खत

बच्चे मन से सच्चे और ईमानदार होते हैं. उनका मन बेहद साफ होता है मगर हमें ऐसा लगता है कि वो इतने छोटे होते हैं कि किसी का दुख नहीं समझ सकते. मगर हाल ही में एक स्कूल के बच्चे ने इस बात को गलत साबित कर सभी को चौंका दिया है. इन दिनों दिल्ली के एक स्कूली छात्र का लेटर काफी वायरल हो रहा है जिसमें उसने सेना के जवानों का दुख बयां किया है और लोग हैरान हैं कि छोटा बच्चा (Delhi school student sorry note) इतना बड़ा एहसास कैसे मेहसूस कर सकता है.

दिल्ली के सरकारी स्कूल (Delhi Government School) की टीचर मनु गुलाटी (Manu Gulati) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर बच्चों से जुड़े क्यूट और मोटिवेटिंग पोस्ट शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक बच्चे द्वारा लिखा गया लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें छात्र (Student write apology letter on behalf of soldier) ने अपने भावों को रखा है. ये एक माफी पत्र है मगर मनु खुद भी इसे पढ़कर दंग रह गई हैं. मनु ने अपने पोस्ट में लिखा- छात्र अपने विचारों से कई बार आपको हैरान कर देते हैं. मैंने बच्चों को माफी पत्र लिखने का टास्क दिया था जिसमें उन्हें किसी के नाम सॉरी लेटर लिखना था और ऐसी स्थिति के बारे में सोचना था जहां माफी (Student sorry note viral) मांगने की जरूरत हो.

लेटर में बच्चे ने लिखी सैनिक के मन की बात

बच्चे ने अपने लेटर में ऐसी स्थिति की कल्पना की जिसमें उसने खुद को सेना का जवान मान लिया और अपनी मां के नाम माफी पत्र लिखा क्योंकि 4 दिन बाद बहन की शादी थी और वो घर नहीं आ पा रहा था. बच्चे ने लिखा- “मां मुझे माफ कर दो क्योंकि हमारा बॉर्डर खतरे में है और मैं अभी छुट्टी लेकर घर नहीं आ सकता.” बच्चे ने कहा कि सरहदें खतरे में होने के कारण उसे छुट्टी नहीं मिल सकती और वो नहीं जानता कि वो घर कब लौटेगा. उसने लिखा कि उसे माफ कर दें क्योंकि वो शादी में नहीं आ सकता क्योंकि फिलहाल उसकी ड्यूटी ही उसकी प्राथमिकता है.

लोगों ने पोस्ट पर की टिप्पणी

इस पोस्ट को 400 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है जबकि 50 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है. लोग बच्चे की सोच को सलाम कर रहे हैं. यहां तक कि टीचर ने भी सेना के जवानों को सलाम किया है. एक शख्स ने टीचर को धन्यवाद देते हुए लिखा कि वो हमारे भविष्य को बना रही हैं और जब आज के वक्त में कई ताकतें भारतीयों को बांटने में लगी हैं, तब देश में ऐसे देश भक्तों की जरूरत है. एक शख्स ने लिखा कि बच्चे का लेटर पढ़कर ये लग रहा है कि उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी है. एक शख्स ने बच्चे की अंग्रेजी और लेटर लिखने की आलोचना करते हुए उसके देश भक्ति के जज्बे को बुरा कहने की कोशिश की तो टीचर ने उसे भी सबक सिखाया.