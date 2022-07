दुनिया का एकलौता जीव जिसका क्यूब शेप में होता है मल, शरीर की बनावट है कारण

दुनिया में हर जीव अलग तरह का और अलग प्रवृति का होता है. उसके अंदर कोई ना कोई खास बात होती है जो उसे सबसे भिन्न बनाती है. किसी में छलावरण की शक्ति होती है तो कोई बेहद खूंखार होता है. किसी पर बचाव के लिए कवच होता है तो किसी पर कांटे. इसी प्रकार एक जीव है जिसका मल बेहद अलग आकार का होता है. आपने जानवरों के मल को फैला हुआ या छितराया हुआ सा देखा होगा. बकरी जैसे जानवरों के मल छोटे गोल टुकड़े जैसे होते हैं मगर जिस जीव (Do you know an animal poop is cube shape) की हम बात कर रहे हैं उसका मल क्यूब के आकार का होता है.

बड़े चूहों की तरह दिखने वाले इन जीवों का नाम है वॉमबैट (Wombat animal poop in shape of cube) जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. इन जीवों की खासियत ये है कि इनका मल क्यूब (Cube shape poop) यानी स्क्वायर जैसा होता है. अगर आपको क्यूब के आकार के बारे में नहीं पता तो लूडो के पासे को देख लीजिए. ठीक वैसे ही इन जानवरों की पॉटी होती है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वॉमबैट एक रात में 100 क्यूब मल त्याग सकते हैं जिससे वो अपने इलाके को चिन्हित करते हैं. पॉटी का ये आकार उन्हें रात में सोते वक्त इधर-उधर जाने में रोकता है.

क्यूब के आकार में त्यागता है मल

बाकी स्तनधारी जीवों की ही तरह इनके भी गोल एनस होते हैं जहां से वो मल त्यागते हैं मगर उनकी तरह वो गोल, ट्यूब जैसे या फिर फैला हुआ मल नहीं त्यागते. जानकारों ने बताया कि उनकी आंतों की बनावट के कारण ही उनका मल क्यूब के आकार का होता है. जॉर्जिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पैट्रीशिया यैंग ने कहा कि उन्होंने बायलॉजी की दिशा में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है. ये लंबे वक्त तक मिस्ट्री रही है.

रिसर्च में हुआ था खुलासा

साल 2018 में शोधकर्ताओं को तसमानिया की सड़कों पर एक वॉमबैट रोड एक्सीडेंट के कारण मरा मिला था. तब डॉक्टर यैंग और उनकी टीम ने जीव की आंत की जांच की थी जिसके बाद उसे एक अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी डिविजन ऑफ फ्लुएड डायनैमिक्स की मीटिंग में प्रेजेंट किया गया था. उन लोगों ने जांच के दौरान वॉमबैट के इंटेस्टाइन की तुलना सुअर से की. उसे जांचने के लिए उसमें उन्होंने एक गुब्बारा डाला जिससे ये पता चल सके कि आखिर आंतें कितनी फैल जाती हैं. जांच में बताया गया कि आंतों के आखिरी 25 फीसदी रास्ते में मल लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है. आखिरी के 8 फीसदी आंत की दीवारें इतनी इलास्टिक होती हैं कि मल उसमें जमा होते-होते अपने आप क्यूब के आकार में बदल जाता है. इससे 2 सेंटीमीटर का क्यूब बन जाता है.