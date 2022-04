बेहद छोटा होने के बावजूद दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊपर उड़ सकता है ये जीव, क्या आप जानते हैं नाम?

दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट (Mount Everest), जिसपर फतेह करने की कई लोग तमन्ना करते हैं मगर हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो माउंट एवरेस्ट की मुश्किल चढ़ाई को पार कर पाएं. इंसान तो छोड़िये, जानवर, यहां तक कि कई पक्षी भी उतनी उंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं. मगर आज हम आपको ऐसे जीव (Bee that can fly above Mount Everest) के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद छोटा होने के बावजूद भी ये जीव माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ सकता है.

चलिए बिना पहेलियां बुझाए आपको इस जीव के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं. हम जिस जीव की बात कर रहे हैं वो एक भंवरा है. जी हां, आप के गार्डेन में फूलों पर मंडराने वाला भंवरा इतना भी आम नहीं है जितना आप उसे समझते हैं. भंवरे, माउंट एवरेस्ट (Bumblebee can fly above Mount Everest) जितनी ऊंचाई या फिर उससे भी कुछ ऊपर तक उड़ सकते हैं. बेहद दुर्लबल काया और छोटा शरीर होने के बावजूद भी भंवरे ऐसा कर पाते हैं इसलिए इसे किसी करिश्मे से कम नहीं माना जा सकता.

कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने भंवरों पर शोध किया था जिससे उन्हें उनकी उड़ान के बारे में पता चला. (प्रतीकात्मक फोटो)

शोध से पाया गया कि भंवरे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊपर उड़ सकते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

भंवरों के साथ किया गया शोध

इन भवरों को रिसर्चर्स ने सील बॉक्स में बंद किया जिसमें हवा का दबाव और ऑक्सीजन की मात्रा वैसे ही कर दी जैसे माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर यानी 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है. उन्होंने पाया कि भंवरों ने अपने पंख हिलाने के तरीके में परिवर्तन किया और हवा के दबाव के हिसाब से पंख को फड़फड़ाना शुरू किया जिससे वो उस कंडीशन में भी आसानी से उड़ पा रहे थे. इस शोध से ये साफ पता चला कि भंवरे आसानी से माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं.