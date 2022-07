70 दिन में भारत से ब्रिटेन पहुंचती है ये बस! 18 देशों को करती है पार, जानें कैसे मुमकिन होता है सफर

दुनिया में बहुत से लोगों को बेफिक्र और मस्ती भरा जीवन जीना काफी अच्छा लगता है. वो यात्रा करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं मगर कहीं ठहरना नहीं चाहते. ऐसे लोगों को तो फ्लाइट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में लंबे हॉल्ट भी नहीं पसंद आते. इसी तरह के लोगों के लिए एक बस यात्रा बेहद खास हो सकती है. ये यात्रा किसी देश में एक शहर से दूसरे शहर नहीं, बल्कि एक देश से दूसरे देश में की जाती है. क्या आप जानते हैं कि (Do you know about bus journey from Delhi to London) दिल्ली से लंदन के बीच बस चलती है?

एडवेंचर ओवरलैंड (Adventure Overland) नाम की कंपनी की बस दिल्ली से लंदन (Delhi to London Bus service) के बीच चलती है. आप सोचेंगे कि ये मुमकिन कैसे है! ऐसा इसलिए मुमकिन हो जाता है क्योंकि ये बस ऐसे रूट लेती है जहां सड़कें बनी हुई हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी यात्रा को करने में 18 देश (18 countries between Delhi to London) बीच में पड़ते हैं. 20, 000 किलोमीटर की यात्रा करने वाली इस बस का सफर 70 दिनों (70 days to cover Delhi to London bus journey) में पूरा होता है.

ये पूरी यात्रा करीब 20 हजार किलोमीटर की है. (फोटो: bustolondon.in)

18 देशों का करती है सफर

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस बस पर छुट्टियां मनाने वाले लोगों को कमाल का अनुभव करने को मिलता है. इस रास्ते में इतने खूबसूरत दृश्य और पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं जो इस पूरी यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं. बस को कई देशों में रोका जाता है जिनमें, रूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं. कजाकिस्तान, चीन, म्यांमार, लाओस और थाइलैंड जैसे देश में इस यात्रा के बीच में पड़ते हैं. आपको बता दें कि इस पूरी यात्रा का खर्च (Delhi to London bus serive fare) 15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आता है.

भारत से सिंगापुर भी चलती है बस

बस की वेबसाइट पर बताया गया है कि यात्रा के दौरान लोगों को म्यांमार की खास पगोडा इमारतें देखने को मिलेंगी, चेंगडू में विशाल पांडा की खास प्रजाति दिखाई देगी. लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हाइकिंग कर सकते हैं और उज्बेकिस्तान में ताशकंत, बुखारा जैसे एतिहासिक शहरों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. यूरोप में भी प्राग, ब्रुसेल्स, फ्रैंकफर्ट जैसे शहर भी लोग घूम सकते हैं. कंपनी के फाउंडर संजय मदन और तुषार अग्रवाल ने कहा कि सारे पेपर वर्क और पर्मिट की जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं जिससे यात्रा करने वाले लोगों को इन चीजों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता ना पड़े. इस कंपनी की एक बस भारत से सिंगापुर के बीच भी चलती है और 5 देशों का ये सफर 20 दिनों में पूरा करती है.