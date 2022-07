शक्तिशाली जीव होने के बावजूद भी उछल क्यों नहीं पाते हाथी? विशाल शरीर में एक बड़ी कमी है कारण

शेर भले ही जंगल का राजा है मगर हाथी जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव होते हैं. कई बार तो जंगली बिल्लियों की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हाथी के सामने खड़े हो पाएं. आपको शेर और हाथी के बीच युद्ध के भी कम ही वीडियोज मिलेंगे. हाथी के विशाल कद की ही वजह से दूसरे जानवर भी उनसे डरते हैं. ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि इतने विशाल-शक्तिशाली होने के बावजूद हाथी एक बेहद आम सी चीज क्यों नहीं कर पाते जो कई दूसरे जानवर (Why elephants cannot jump like other animals) कर लेते हैं. वो है कूदना! क्या आप जानते हैं कि हाथी (Do you know Elephants can’t jump) उछल नहीं सकते?

आज हम आपको हाथियों (Elephants body structure) से जुड़ी एक खास बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको पता होगा मगर ये तो नहीं जानते होंगे कि इसका कारण क्या है. हाथी बेहद अक्लमंद और सामाजिक जीव होते हैं. उनके लिए भारी से भारी वजन को भी उठा पाना मुश्किल नहीं होता मगर उनके लिए एक चीज (why elephants can’t jump) मुश्किल है, वो है कूदना.

शरीर की बनावट है कारण

जैसे कई जीव चलते वक्त या अपनी जगह पर ही खड़े-खड़े कूद लेते हैं वैसे हाथी नहीं कर पाते. लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हाथी कूद नहीं सकते क्योंकि उनके शरीर की बनावट ऐसी है. लंदन के रॉयल वेटेरनेरी कॉलेज के प्रोफेसर जॉन हचिन्सन का कहना है कि हाथियों के पैर की मांसपेशियां बेहद कमजोर होती हैं और उनके टखने लचीले नहीं होते जितने अन्य जानवरों के होते हैं. इसके अलावा उनका वजन बेहद भारी होता है. इन तमाम कारणों से उनके लिए उछल पाना नामुमकिन हो जाता है.

जानकारों का क्या कहना है?

जॉन ने बताया कि जो जानवर कूद लेते हैं इनके टखने बेहद लचीले होना जरूर है और मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए. इसके अलावा उनकी पिंडलियों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं तब वो कूद पाते हैं. यही कारण है कि हाथी आमतौर पर धीमी गति से ही चलते हैं. अगर उन्हें भागता होता है तो वो तभी भागते हैं जब दूरी कम होती है. लंबी दूरी तक वो भाग नहीं सकते. रिसर्चर्स ने पाया कि जब हाथी भागते हैं तो वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का मानना है कि जानवर अगर छोटा और लचीला है तो वो आसानी से कूद-फांद सकता है और खुद की जान बचा सकता है. मगर हाथियों का बड़ा शरीर ही उनकी जान बचाने के लिए काफी है और उन्हें कूदने फांदने की जरूरत नहीं है.