आसमान से कैसे होने लगी मरे हुए पक्षियों की बारिश? कारों पर अचानक आ गिरीं 200 से ज्यादा चिड़िया

दुनिया में कई बार ऐसी विचित्र चीजें (Weird things around the world) घट जाती हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई दंग हो जाता है. इन दिनों एक ऐसी ही घटना की काफी चर्चा है. वेल्स (Wales) में अचानक एक साथ सड़क पर 200 से ज्यादा पक्षी (200 dead birds fall from sky on road) मरे मिले. सड़क पर कार से जा रहे लोग भी ये देखकर दंग रह गए. हैरानी की बात ये थी कि किसी को भी नहीं पता ये हादसा कैसे हुआ है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वेल्स के पेमब्रोकशायर (Pembrokeshire, Wales) में वॉटरस्टोन से हेजलबीच के बीच की सड़क पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया. चश्मदीदों के अनुसार उन्होंने देखा कि सड़क पर कई चिड़िया मरी (Dead Birds lying on road in Wales) पड़ी हैं. वेल्स ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने दावा किया है कि पास के ड्रैगन एलएनजी गैस कंपनी प्लांट में हुए रिसाव के कारण ऐसा हुआ है मगर हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता है.

चश्मदीदों ने दिया बयान

माइकेला प्रिटकार्ड नाम की महिला ने वेल्स ऑनलाइन से बात करते हुए कहा कि जैसे ही वो उस सड़क पर पहुंचीं तो उन्होंने ये नजारा देखा और वो तुरंत ही वहां से निकल गईं क्योंकि उन्हें वो नजारा बेहद डरावना लग रहा था. उन्होंने कहा कि जब वो 8 बजे वहां पहुंची थीं तब तक चिड़िया मर चुकी थीं. दूसरी ओर इयान मैकएफ्रे नाम के एक शख्स ने बताया कि उसने तेज आवाज सुनी जिसके बाद चिड़िया आसमान से गिरने लगीं. उसने कहा कि वो आवाज बिजली कड़कने जैसी तीव्र तो नहीं थीं मगर उसी के जैसी मिलती जुलती थी. आवाज होने के कुछ ही पल बाद करीब 5 चिड़िया उसकी कार के बोनट पर गिरी तो करीब 6 जमीन पर आ गिरी.

प्लांट ने दी सफाई

घटना स्थल के पास रहने वाली क्लेय ईटन नाम की महिला ने बताया कि वो रात में करीब 11 बजे अपने कुत्ते को टहलाने ले जा रही थी जब उसे अचानक से तेज आवाज सुनाई दी. उन्होंने बताया कि वो अपने साथ एक अधमरी चिड़िया को घर लेती आईं जिसकी जान बच गई. वहीं ड्रैगन एलएनजी कंपनी ने बताया कि उनके प्लांट में कुछ भी अजीब नहीं हुआ जिसे देखते हुए कहा जा सके कि चिड़िया की मौत उससे हुई है.