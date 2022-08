हवाईजहाज में होता है खुफिया कम्पार्टमेंट, लाइट डिम करने के पीछे है बड़ा कारण! पायलट ने बताए प्लेन से जुड़े राज

हवाईजहाज की यात्रा करना बहुत लोगों को रोमांचक अनुभव देता है. एयरपोर्ट के अंदर घुसने से लेकर प्लेन पर उड़ान भरतने तक की पूरी प्रक्रिया मजेदार होती है मगर प्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी खुफिया बातें हैं जिसके बारे में लोगों को कम ही पता होता है. हाल ही में कुछ पायलट्स (Pilots reveal secrets about aeroplane) ने प्लेन से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया जिसके बारे में जानकर लोग दंग रह गए.

प्लेन में एक खुफिया कम्पार्टमेंट होता है जिसमें क्रू के सदस्य या पायलट आराम करता है. (फोटो: Tiktok/@a380_pilot via The Sun)

प्लेन में होता खुफिया कम्पार्टमेंट

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार प्लेन से जुड़ी कई ऐसी चीजें होती हैं जो काफी अनोखी होती हैं और इनके बारे में आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है. ऐसी ही एक चीज है प्लेन के अंदर मौजूद खुफिया कम्पार्टमेंट (Secret compartment in plane). अगर आपने कभी प्लेन के इकोनॉमी क्लास में लंबी यात्रा की होगी तो जानते होंगे कि उसमें सो पाना कितना मुश्किल होता है. अब जरा सोचिए कि जब यात्रियों के लिए सोना इतना कठिन है तो कैबिन क्रू या फिर पायलट्स (secret compartment for pilots in flight) के लिए कितना मुश्किल होता होगा. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर यूजर @a380_pilot ने एक वीडियो शेयर किया और लोगों को बताया कि प्लेन के कैबिन क्रू और पायलट्स के सोने के लिए एक खुफिया कम्पार्टमेंट होता है. वीडियो में कैमरा लेकर शख्स सीढ़ियों से नीचे जाता है जहां बेहद छोटे कमरे बने नजर आ रहा हैं. उसका कहना है कि वहां किसी को भी घुटन हो सकती है मगर पायलट्स जिस हिसाब से थक जाते हैं, उनके लिए सिर्फ बिस्तर जरूरी है.

प्लेन की लाइट खास वजह से लैंडिंग के वक्त डिम कर दी जाती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

लैंडिंग के वक्त क्यों डिम कर दी जाती है लाइट?

द सन वेबसाइट ने ही कुछ दिन पहले पैट्रिक स्मिथ नाम के एक पायलट का द टेलिग्राफ वेबसाइट को दिया हुआ बयान पब्लिश किया था जिसने प्लेन से जुड़े एक और बड़े राज के बारे में बताया. प्लेन में यात्रा करने वाले लोग तो जानते ही होंगे कि विमान लैंड करते वक्त अंदर की लाइट्स को डिम (Why lights dim during landing of plane) कर दिया जाता है. ये खासकर तब किया जाता है जब प्लेन शाम को या रात में लैंड हो रहा हो. पायलट ने बताया था कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अगर लैंडिंग के वक्त प्लेन के साथ कोई हादसा हो जाए या फिर अचानक से पावर सप्लाई बंद हो जाए तो यात्री कुछ पल के लिए ‘दृष्टिहीन’ ना हो जाएं. अगर ऐसा हुआ तो उन्हें हादसे के दौरान प्लेन से निकलने के लिए दरवाजे नहीं दिखेंगे या फिर भागने में भी असहजता हो सकती है.

आपने देखा होगा कि तेज रोशनी से आप जब अचानक किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको कुछ नहीं नजर आता, ऐसा लगता है जैसे आप दृष्टिहीन हो गए हैं. मगर कुछ ही मिनटों में आपको नजर आने लगता है. ऐसा हमारी आंखों की पुतलियों के सिकुड़ने और फैलने की वजह से होता है. जब अंधेरा होता है तो पुतलियां फैल जाती हैं और आंखों में ज्यादा रोशनी जाती है जिससे अंधेरे में भी दिखना शुरू हो जाता है.