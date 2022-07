मोबाइल कैमरे के आसपास क्यों होता है छेद? नहीं जानते होंगे होल का बड़ा कारण

मोबाइल फोन में छेद (Do you know the reason for hole in smartphone) होता है जो चार्जिंग पोर्ट से अलग होता है. हो सकता है कि आपने अभी तक इस छेद (small hole in smartphones) पर कभी गौर ना किया हो मगर अब जरूर करेंगे. आमतौर पर मोबाइल के बैक कैमरे और फ्लैश लाइट के आसपास कहीं ये छेद मौजूद होता है.











Follow us on