Viral Video: मौत को चकमा दे गया कुत्ता, ट्रेन के नीचे आने के बावजूद भी नहीं हुई मौत, ऐसे बचाई अपनी जान

आपने एक दोहा तो सुना होगा- ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय!’ जब किसी की मदद भगवान कर रहा हो, उसकी देखभाल भगवान के संरक्षण में हो तो फिर उसकी जान कोई नहीं ले सकता. इस बात को एक कुत्ते ने सच कर दिखाया है. इन दिनों एक पुराना वीडियो फिर से इंस्टाग्राम पर वायरल होने लगा है जिसमें एक कुत्ता (Dog save from train accident video) मौत को चकमा दे देता है और मौत के मुंह से बच निकलता है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @ilhanatalay_ पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक ट्रेन (Dog comes under train gets saved viral video) पटरी पर चलती नजर आ रही है और उसके सामने एक कुत्ता भाग रहा है. आवारा जानवरों की समस्या नई नहीं है. आपने कई बार पटरियों पर जानवरों को चलते देखा होगा. कभी गाय तो कभी कुत्ता आसानी से ट्रैक पर आ जाते हैं. ट्रेन से टकराकर उनकी मौत हो जाती है. पर इस वीडियो में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा.

ट्रेन के नीचे आकर भी बच गया कुत्ता

इस वीडियो में ट्रेन तेज रफ्तार में पटरी पर चलती नजर आ रही है. उसके आगे-आगे कुत्ता भागता दिख रहा है. अचानक कुत्ता ट्रेन के नीचे आ जाता है. ये नजारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और डर के मारे आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, पर घबराइए मत! क्योंकि इस वीडियो में उस जानवर की रक्षा ऊपरवाला करता दिखाई दे रहा है. ट्रेन के नीचे आ जाने के बावजूद कुत्ता लड़खड़ाते हुए किसी तरह दो पहियों के बीच से बाहर निकल आता है. फिर भागते-भागते खेतों की ओर चला जाता है. ये देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 10 लाख व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा- वो कुत्ता कितना ज्यादा लकी है. एक ने कहा कि जो लोग भगवान पर नहीं मानते, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए. एक ने कहा- एक कहावत है, जब आपकी बारी नहीं होती, तब मौत आपको छू भी नहीं सकती. एक ने कहा कि ये वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे दिल, सीने से बाहर निकल गया! एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है.