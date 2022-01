पहाड़ पर घायल पर्वतारोही की कुत्ते ने बचा ली जान, किया ऐसा काम कि जानकर चौंक जाएंगे आप!

कहते हैं कि इंसान और कुत्ते (Human Dog Relationship) का रिश्ता खास होता है मगर हकीकत तो ये है कि इस रिश्ते में कुत्ता जितना वफादार और अपने इंसानी दोस्त की मदद कर सकता है उतना इंसान कुत्ते की देखभाल नहीं कर सकता. इस बात को फिर से साबित कर दिया है एक कुत्ते ने. हाल ही में क्रोएशिया के एक पर्वतारोही की कुत्ते (Pet Dog Saves mountaineer’s Life in Croatia) ने इस तरह जान बचाई है कि उसके बारे में जानकर हर कोई दंग हो जा रहा है.

क्रोएशिया के वेलबिट Velebit पहाड़ पर हाल ही में गार्गा बर्किक (Grga Brkic) नाम का एक शख्स अपने कुत्ते नॉर्थ (Pet Dog North Saves Owner on Mountain) के साथ पहाड़ चढ़ने के इरादे से गया था. शख्स पर्वतारोही था और जिस पहाड़ पर वो चढ़ रहा था बर्फ जमी हुई थी. स्काय न्यूज की रिपोर्ट की मानें तो गार्गा पहाड़ पर चोटिल हो कर गिर गया और उठना उसके लिए असंभव हो गया.

जब गार्गा के 8 महीने के Alaskan Malamute कुत्ते नॉर्थ ने ये देखा तो उसने अपने मालिक की मदद करने के लिए तुरंत दिमाग दौड़ाया और मालिक के ऊपर गोल घूमकर बैठ गया जिससे शरीर की गर्माहट उसे मिलती रहे. हैरानी की बात ये है कि गार्गा 13 घंटे तक इसी पोजिशन (Dog Curled around owner for 13 years to save life) में बैठा रहा जब तक कि बचाव दल वहां नहीं पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर लोग कुत्ते की तारीफ कर रहे हैं. (फोटो: Facebook)

सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो, लोगों ने दी प्रतिक्रिया

गार्गा के साथ दो और पर्वतारोही जब उनके पास पहुंचने में नाकाम रहे तो उन्होंने मदद बुलाई. 13 घंटे बाद जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कुत्ते को मालिक पर लेटे देखा. ये नजारा हर किसी को दंग कर रहा है. लोगों का कहना है कि अगर कुत्ता ऐसा ना करता तो मालिक की ठंड से मौत हो जाती. लोगों ने नॉर्थ और उनके मालिक को बचा लिया. इस पोस्ट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोगों ने नॉर्थ की फोटो कमेंट सेक्शन में शेयर कर कहा कि वो किसी सुपरहीरो से कम नहीं है. एक ने कहा कि ये बेहद अविश्वस्नीय है कि कुत्ता अपनी वफादारी दिखाते हुए मालिक की इस हद तक जाकर हिफाजत कर सकता है.