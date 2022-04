VIDEO: तेज रफ्तार कार में सो गया ड्राइवर, फिर भी नहीं हुआ एक्सिडेंट! जानें कैसे हुआ ये 'चमत्कार'

आपने अक्सर ऐसा सुना-देखा होगा कि लोग गाड़ी चलाते वक्त झपकी लेने लगते हैं. नींद से आंखें भारी हो जाती हैं और कई बार तो नींद आने की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं. ऐसे में गाड़ी चालकों को ये सलाह दी जाती है कि वो अच्छे से सोने के बाद ही गाड़ी चलाएं. मगर इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें एक ड्राइवर और उसके बगल में बैठा शख्स चलती गाड़ी में सोते (Driver sleeping in moving car video) दिख रहे हैं और उसके बावजूद भी गाड़ी का एक्सिडेंट नहीं हो रहा है. वो अपने आप चल रही है.

अपने अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूनीलैड (Unilad) पर ऐसे-ऐसे मजेदार वीडियोज (Amazing video) शेयर किये जाते हैं जो किसी को भी हैरत में डाल देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया जो लोगों को काफी चौंका रहा है. इस वीडियो में एक सड़क पर तेज रफ्तार में कार चल रही है और उसके अंदर चालक सो रहा है.

चलती कार में सो गया ड्राइवर

वीडियो के कैप्शन में लिखा है- ये काफी खतरनाक लग रहा है, उसके बावजूद भी मुझे जलन हो रही है. वीडियो में एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है जो काफी तेज रफ्तार से चल रही है. जब वीडियो शूट करने वाला शख्स अपनी गाड़ी से कार के बगल में आता है तो दिखाई देता है कि कार का ड्राइवर और उसके बगल में बैठा शख्स दोनों सो रहे हैं. उनके सिर नीचे की तरफ झूले हुए हैं. उसके बावजूद भी कार आराम से, बिना किसी रुकावट के चल रही है. दरअसल, ये कोई आम कार नहीं, टेस्ला कंपनी की स्वचालित कार (Self driving Tesla car) है. इन कारों (Driver sleeping in self driven tesla video) में ऑटो ड्राइव मोड पर लगा देने के बाद ड्राइवार आराम से सो सकता है और ये कारें कंप्यूटर के जरिए अपने आप चलती रहेंगी.

वायरल हो रहा वीडियो

आपको बता दें कि इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 7 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है. ज्यादातर लोग वीडियो देखकर ऐसे चालकों का मजाक बना रहे हैं जो सेल्फ ड्रिवेन कार में ऑटो ड्राइव मोड पर कार सेट कर सो जाते हैं. उनका कहना है कि ये बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि कार आखिर कंप्यूटर के हिसाब से चल रही है, ऐसे में हादसे हो सकते हैं. एक शख्स ने लिखा कि आगे चलकर उनकी मुलाकात भगवान से हो गई होगी. एक ने लिखा कि वो कार पर कभी भरोसा नहीं करेगा.