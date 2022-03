शराब पीकर शख्स ने सड़क पर ही कर दी उल्टी, फिर हुआ ऐसा हादस! Video देख हंसी नहीं रोक पा रहे लोग

शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानीकारक है मगर लोग इस बात को समझते नहीं है. बहुत से लोग इतनी शराब पी लेते हैं कि उनको स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं. हालांकि, काफी वक्त बाद होने वाली समस्याओं से ज्यादा शॉकिंग तो वो घटनाएं होती हैं जो शराब (Drunk people viral video) पीने के तुरंत बाद नशे की हालत में घटती हैं. हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया के शख्स (Drunk man slip on own vomit video) के साथ भी शराब पीने के बाद ऐसा ही कुछ हुआ जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

एक फेसबुक पेज पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया जो लोगों को शॉकिंग भी लग रहा है और हंसने पर मजबूर भी कर दे रहा है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो एडिलेड के हिंडले स्ट्रीट (Hindley Street, Adelaide), वूलशेड का है. यहां के एक सीसीटीवी कैमरे ने एक शख्स को कैद कर लिया जो एक बार से नशे की हालत में बाहर निकलता है और फिर वहीं सड़क पर ही उल्टी (Man vomit on road then slip on it video) कर देता है.

रिपोर्ट के अनुसार वीडियो 23 मार्च की शाम का है. शख्स एक फेमस बार से नशे की हालत में निकलता है. जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसको उल्टी हो जाती है. जिस हिसाब से उसे उल्टी होती है, वो देखकर घिन भी आएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उसने कितनी शराब पी ली कि उसकी ऐसी हालत हो गई. मगर उल्टी हो जाना ही सबसे हैरानी की बात नहीं है. उल्ट करने के बाद युवक अपनी ही उल्टी पर गिर भी जाता है. वो एक कदम आगे बढ़ाता है और उल्टी पर फिसलकर गिर पड़ता है.

फेसबुक पर वायरल हो गया वीडियो

फेसबुक पर ये वीडियो वायरल हो चुका है. इसे 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं 36 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और 86 हजार से ज्यादा लोग वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं. कई लोगों ने सामने टेबल पर बैठी दो महिलाओं का जिक्र किया जो इस पूरी घटना के दौरान अपनी जगह छोड़कर वहां से हिलीं भी नहीं. लोगों ने मजाक में लिखा कि ऐसा लगता है जैसे दोनों को ऐसी चीजों की आदत है. एक ने तो मजाक में ये भी लिख दिया कि अगर वो अमेरिका में होता तो वो बार पर केस कर देता क्योंकि वो बार के बाहर ही अपनी उल्टी पर गिर गया. शायद वो केस जीत भी जाता. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शख्स के हाथ में बियर है तो क्या पता वो सामने बैठी दोनों महिलाओं को जॉइन करने जा रहा हो.