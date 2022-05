VIDEO: शराब के नशे में इंजन के नीचे जाकर लेट गया शख्स, पता लगते ही लोगों ने पटरी से उठाया

शराब के नशे में इंसान कुछ भी उटपटांग कर जाता है. लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जब उन्हें होश आता है तो शर्मिंदा होना पड़ता है. हाल ही में ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर जहां एक शख्स शराब के नशे में इतना धुत हो गया कि वो स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन (Man slept under train engine in Gwalior) के नीचे जाकर लेट गया. उसके बाद उसे निकालने की जरूरत पड़ गई.

न्यूज18 एमपी के रिपोर्टर शरद श्रीवास्तवा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स को लोग ट्रेन (Man sleeping under train engine) के नीचे से निकालने में लगे हैं. पहली बार देखकर आपको लग सकता है कि शख्स शायद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था या फिर हादसे में ट्रेन के नीचे आ गया मगर जब शरद के वीडियो कैप्शन को पढ़ेंगे तो सच का पता चलेगा.

ग्वालियर में शराब के नशे में ट्रेन के नीचे पहुंचा शख्स

कैप्शन के अनुसार ये शख्स शराब के नशे में ट्रेन के नीचे जाकर लेट गया. जब पता चला तो उसे वहां से निकाला गया. शरद ने कैप्शन में लिखा- “दो पैग के बाद क्या रेल की पटरी और क्या रेल का इंजन सब मखमल ही लागे हैं. तस्वीर ग्वालियर की है. शुक्र है जनाब बच गए.” वीडियो (man pulled out while sleeping under train engine video) में एक शख्स ट्रेन के इंजन के नीचे, पटरी पर जाकर लेट गया. कई लोग मिलकर उसे बाहर खींचते दिख रहे हैं. उसे इतना भी होश नहीं है कि वो ठीक से चल पाए. इसके बाद वो सारे मिलकर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के अंत में नजर आता है कि ये ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है.वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट में लिखा है- “अमृत कम पियो लेकिन थोड़ा ऊंचा पियो!”

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

हरियाणा के गुरू जी शराब के नशे में पहुंचे थे स्कूल

वैसे ये पहली बार नहीं है कि शराब के नशे में किसी ने ऐसा किया है. कुछ दिन पहले ही हरियाण से खबर आई थी कि महेन्द्रगढ़ के गांव माजरा खुर्द में शराब के नशे में धुत गुरुजी राजकीय प्राथमिक पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाने पहुंचे थे. अच्छे चरित्र का ज्ञान देने वाले गुरुजी की इस हरकत को देख स्टाफ सदस्यों एवं ग्रामीणों ने 112 पर सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया. जब मौके पर पुलिस कर्मचारी पहुंची तो गुरुजी चल भी नहीं सके. दो पुलिस कर्मचारियों ने गुरुजी को सहारा देकर गाड़ी में ​बैठाया और थाने पहुंचाया.