प्लास्टिक कचरे से घर बना रही है कंपनी! जूस के डिब्बों से लेकर दूध के पैकेट तक का करती है इस्तेमाल

दुनिया में प्लास्टिक बढ़ने से काफी समस्याएं खड़ी हो रही हैं. प्लास्टिक का कचरा (Plastic Waste) ऐसी चीज है जो जल्द ही डीकंपोज नहीं होती है. पर्यवारण में लंबे वक्त तक मौजूद रहने के चलते इसके काफी नुकसान होते हैं. इसलिए प्लास्टिक को कम करने की मुहिम शुरू हो चुकी है. अलग-अलग कंपनियां, लोग, अपने-अपने स्तर पर प्लास्टिक पर लगाम लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं. इक्वाडोर (Recycling Company of Ecuador) की एक कंपनी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल (Recycled Plastic Use for Making Houses) कर घर बना रही है जिसमें आसानी से लोग रह सकते हैं.

इक्वाडोर स्थित कंपनी इक्वाप्लास्टिक (Ecuaplastic) साल 2008 से प्लास्टिक वेस्ट को रीसाइकिल करने का काम कर रही है. कंपनी दूध के पैकेट, जूस के खाली डिब्बे, और अन्य प्लास्टिक कचरों का इस्तेमाल कर सस्ते सामान जैसे, फर्नीचर, दरवाजे, ईंटे आदि बनाती है. इन्हीं ईंटों की मदद से घर भी बनाए जाते हैं जिसमें लोग रहते हैं.

प्लास्टिक से बने घर (फोटो: Twitter)

कंपनी ने प्लास्टिक के कचरे से बनाया अपना ऑफिस

इन टेट्रापैक से बनी चीजों में लो कार्बन इंपैक्ट होता है. हैरानी की बात ये है कि कंपनी ने खुद अपना ऑफिस इन्हीं प्लास्टिक और एल्युमिनियिम के कचरों का इस्तेमाल कर के बनाया है. कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा दूध के एक लीटर वाले पैकेट और जूस के डिब्बों का इस्तेमाल कर के अपने 90 स्क्वायर मीटर का निर्माण किया है. एलुमिनियम और प्लास्टिक से बने इस पदार्थ को इकोपैक (Ecopak) का नाम दिया गया है.

दूध के डिब्बों से बनाया घर

कंपनी ने पहली बार कचरे के ढेर से 12 लाख दूध के डिब्बों को बटोर कर उसे महीन आकार में बदला और फिर उसी से घर (House Made of Milk Boxes) का निर्माण भी किया. ये घर भूकंप रहित है और बेहद भीषण मौसम से भी बचाता है. प्लास्टिक का इस्तेमाल कर के घर बनाने का खर्च भी कम आता है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है. आपको बता दें कि घरों में लगने वाले इकोपॉक से बने दरवाजे 69 किलो प्लास्टिक और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं जबकि इकोपॉक से बने जमीन पर लगने वाले बोर्ड का खर्च सिर्फ 743 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है.