यात्रियों से भरी बस के सामने आ गया हाथी, दरवाजे के अंदर घुसा दिया सूंड! IPS अफसर ने शेयर किया वीडियो

जंगल से गुजरने वाली सड़कें अक्सर काफी खौफनाक होती हैं. इन सड़कों पर चलने वाले लोगों को बहुत सावधानी से गाड़ियां चलानी पड़ती हैं क्योंकि कई बर जंगली जानवर सड़क पर ही आकर घूमने लगते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा भारत की एक सड़क पर देखने को मिला जब यात्रियों से भरी बस के सामने एक हाथी (Elephant comes in front of Bus) आ गया. ड्राइवर ने बस को दौड़ा दिया और हाथी देखता रह गया.

आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra IPS) अक्सर ट्विटर पर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (Passenger bus elephant video) शेयर किया है जिसमें एक बस के सामने हाथी (elephant in front of bus video) आकर खड़ा हो जाता है. हाथी यूं तो शांत प्रवृति के जीव होते हैं पर जब उनको छेड़ा जाए या फिर उनके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो वो हिंसक रवैया भी अपना लेते हैं.

बस के सामने आ गया हाथी

इस वीडियो में यात्रियों से भरी एक बस जा रही है. बस पर टाटा कंपनी का लोगो है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो भारत का ही है. वीडियो में एक हाथी रोड पर खड़ा है. उसके सामने एक हाथी आ जाता है. पहले तो वो सामने खड़ा होता है तो बस वहीं रुक जाती है. फिर हाथी बगल में आता है और बस के खुले दरवाजे से सूंड अंदर डाल देता है. चालक तुरंत मौका पाते ही बस को वहां से भगाते हुए ले जाता है और हाथी देखता रह जाता है. दीपांशु ने इस वीडियो के साथ लिखा- “दिवाली की छुट्टियों में सभी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते है…”

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

काले सेब को देखकर मत समझ लीजिएगा सड़ा! आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 63 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि हाथी को देखकर लग रहा है कि वो पहले भी इस तरह बसों को रोककर खड़ा हुआ है क्योंकि बस को रोकने के बाद वो सीधे दरवाजे की तरह दौड़ जा रहा है. एक ने कहा कि जानवर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लिफ्ट मांग रहा है. एक ने कहा कि ड्राइवर शायद ये बोल रहा होगा कि पीछे दूसरी खाली बस आ रही है, उसमें चढ़ जाइए.