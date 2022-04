Elon Musk द्वारा खरीदे जाने के बाद सामने आया Twitter का सच, मछलियों ने बताया साइट पर कैसे लड़ते हैं लोग

आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जो इंटरनेट से लेकर टीवी पर फैल रही है, वो ये कि टेस्ला कंपनी के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क (Elon Musk takes over Twitter) ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है. एलन मस्क ने पहले भी ट्विटर को खरीदने की इच्छा सोशल मीडिया पर जताई थी मगर तब लोगों ने शायद मजाक ही समझा था. अब जब ट्विटर बिक गया है तो उसी पर कई लोग ट्विटर से जुड़े मीम्स और अलग-अलग प्रकार के वीडियोज शेयर कर रहे हैं. हाल ही में एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मछलियों (Fishes fighting video shows how people fight on Twitter) के जरिए ये दिखाया गया है कि ट्विटर पर लोग लड़ते कैसे हैं.

ट्विटर के मालिक भले ही बदल जाएं मगर ट्विटर (Twitter fight) पर लोगों के बीच होने वाली लड़ाई कभी नहीं खत्म होगी. हर दूसरी चीज को लेकर लोग अपनी राय रखते हैं और हर कोई उस राय को अपने हिसाब से सही-गलत साबित करने चला आता है. फिर आपस में लड़ाई (Fishes fighting in aquarium viral video) शुरू हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि या तो लोग गाली गलौज करने लगते हैं या फिर सीधे एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं. इस लड़ाई को सबसे अच्छे से दर्शाया है इस वायरल वीडियो में.

मछलियों ने बताया, ट्विटर पर कैसे लड़ते हैं लोग

अपने मजेदार वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden_ पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दो मछलियां लड़ते हुए नजर आ रही हैं. यूं तो ये वीडियो पुराना है मगर ट्विटर की ताजा खबर के कारण फिर से मजेदार कैप्शन के साथ वायरल हो रहा है. कैप्शन में लिखा है- इस बीच ट्विटर पर… वीडियो में दो मछलियां एक एक्वेरियम में नजर आ रही हैं. एक मछली गुस्से में मुंह से रेत जैसी चीज दूसरी मछली पर छोड़ रही है. इस बीच दूसरी मछली तल में बने अपने छेद में घुसी है. फिर दूसरी मछली अपने छेद से बाहर निकलती है और पहली मछली पर वैसे ही गुस्से में कुछ छोड़ती है जबकि पहली मछली तब अपने छेद में घुस जाती है. ये वीडियो दर्शाता है कि ट्विटर पर लोग कभी भी आमने-सामने आकर नहीं वाद-विवाद कर पाते हैं. वो एक दूसरे पर वार करते हैं और फिर छुप जाते हैं.

लोगों ने कमेंट में दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 36 हजार से ज्यादा लाइक्स हैं और 7 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स हैं. लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक शख्स को ये देखकर हैरानी हुई और उसने बाकी लोगों से पूछा कि क्या मछलियां लड़ रही हैं या फिर एक दूसरे से फ्लर्ट कर रही हैं. अन्य यूजर्स ने कमेंट में इसी तरह के मजेदार वीडियोज शेयर किए.