5 साल की बच्ची बन गई मेकअप करने में एक्सपर्ट, 2 साल की उम्र से मां को बना रही खूबसूरत

जब छोटे बच्चे अपनी मां को तैयार होते देखते हैं तो उन्हें भी मन करता है कि वो भी मेकअप करें, लिपस्टिक लगाएं, पाउडर लगाएं या अन्य मेकअप (How to do makeup) करें मगर क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को अपनी मां का मेकअप करते हुए देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा पर इंग्लैंड की एक बच्ची मेकअप (Makeup tutorial) करने में इतनी एक्सपर्ट (5 year old girl expert in makeup) हो चुकी है कि अपनी मां का मेकअप खुद करती है और उसकी उम्र महज 5 साल है.

लंदन (London mother daughter makeup video) में रहने वाली शैब (Shab) सोशल मीडिया पर जितना अपनी वजह से फेमस हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी 5 साल की बेटी केसी (Kassie) की वजह से फेमस हैं. बेटी अपने मेकअप स्किल्स से चर्चा में रहती हैं. वो अपनी मां की ऐसा मेकअप करती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. हाल ही में शैब ने एक वीडियो शेयर किया है जो बेहद क्यूट है और हैरान करने वाला भी है. वीडियो में मां ने बताया कि 2 साल की उम्र से बच्ची को फैशन और मेकअप में काफी रुची थी.

बच्ची के मेकअप स्किल देखकर हैरान हैं लोग

वीडियो में शैबी ने बताया कि कैसे जब केसी छोटी थी तो उनसे पूछती थीं कि क्या वो उनके मेकअप से खेल सकती हैं. साल 2018 की फोटो में वो मां की लिपस्टिक से खेलती दिख रही हैं. मगर साल 2022 में वो मां का मेकअप करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वो अपनी मां की आंखों के पास टेप चिपका कर उनकी आंखों का मेकअप कर रही हैं जो काफी खूबसूरत लग रहा है. वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

एक महिला ने लिखा कि शैब की बेटी कितनी टैलेंटेड है. उसने कहा कि वो बेटी के साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहेगी. जबकि एक ने कहा कि बेटी खुद डॉल है और वो मां को डॉल बना रही है. हर कोई बच्ची के टैलेंट की तारीफ कर रहा है. वीडियो में मां और बेटी दोनों साथ में खास पोज देते भी दिख रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि केसी का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है. अकाउंट पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जबकि मां के अकाउंट पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.