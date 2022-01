72 सालों से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था शख्स! पकड़े ना जाने के पीछे बताया बड़ा कारण

रोड सेफ्टी (Road Safety) का सही ढंग से पालन कराने के लिए अक्सर ट्रैफिक पुलिसवाले चालकों के लाइसेंस को चेक करते हैं. लाइसेंस ना होने परे कई बार चालक पर जुर्माना भी लग जाता है. भारत में अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Punishment of driving without licence in India) के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ता है. मगर एक 84 साल के शख्स ने खुलासा किया है कि वो पिछले 72 सालों (Man driving without licence for past 72 years) से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है और एक बार भी ट्रैफिक पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा.

इंग्लैंड के नॉटिंघम (Nottingham, England) में पुलिस ने हाल में एक 84 साल के बुजुर्ग को पकड़ा है जो पिछले 72 सालों से बिना लाइसेंस या इंश्यूरेंस (Man driving without licence and insurance) के ही गाड़ी चला रहा है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स जब 12 साल का था, तब से ही वो गाड़ी चलाना सीख चुका था मगर उसके पास लाइसेंस कभी भी नहीं रहा. हाल ही में पुलिस ने इस शख्स को एक रेस्टोरेंट के बाहर से पकड़ा मगर जब उन्होंने उसके बारे में जाना तो उनके होश उड़ गए.

शख्स इस मिनी कार को ड्राइव कर रहा था जब वो पकड़ा गया. (फोटो: Nottinghamshire Police/SWNS)

12 साल की उम्र से चला रहा है कार, 72 सालों से बिना लाइसेंस के कर रहा ड्राविंग

नॉटिंघमशायर पुलिस (Nottinghamshire Police) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शख्स का जन्म 1938 में हुआ था. वो 1950 से ही कार चला रहा है मगर तब से ही उसके पास ना ही लाइसेंस रहा है और ना ही इंश्यूरेंस था. पुलिस ने लिखा कि वो खुद इस बात से हैरान हैं कि शख्स को अभी तक कभी भी पकड़ा कैसे नहीं गया. अच्छी बात ये है कि उसने कभी भी एक्सीडेंट नहीं किया ना ही उसके गाड़ी चलाने के कारण किसी को चोट पहुंची या कोई नुकसान हुआ. पुलिस ने शख्स का उदाहरण देते हुए कहा कि नॉटिंघम में हर तरफ कैमरे लगे हैं तो कोई भी ऐसा करने की ना सोचे क्योंकि वो देर-सबेर पकड़ा ही जाएगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर लोग भी हैरान हुए. उन्होंने शख्स को अजूबा बताया जो इतने सालों तक बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता रहा. हालांकि कई लोगों को शख्स के प्रति सहानुभूति भी हुई. एक व्यक्ति ने कहा कि उससे पुलिस को प्यार से पेश आना चाहिए क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है. पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि वो उससे बहुत प्यार से पेश आए. हालांकि शख्स ऊंचा सुनता था और उसे खड़े होने में भी तकलीफ थी. इसलिए अब उसका गाड़ी चलाना भी सुरक्षित नहीं है.