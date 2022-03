बिल्ली, मुर्गी और सुअर के बच्चों को अपनी संतान की तरह पालता है कुत्ता, फोटो देख हैरान रह जाते हैं लोग

जानवर भले ही इंसानों की भाषा बोल ना पाते हों मगर उनके अंदर भी भावनाएं (Cute animal videos) काफी हद तक वैसी ही होती हैं जैसे इंसानों के अंदर होती हैं. उन्हें भी प्यार करना आता है, गुस्सा आता और वो भी दुखी होते हैं. आपने जानवरों के बीच प्यार के कई रूप देखे होंगे मगर इन दिनों एक कुत्ते के जिस रूप की चर्चा है वो हैरान करने वाला है. इंग्लैंड में रहने वाली ये डॉगी (England dog loves other animals like own offspring) दूसरे जानवरों के बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालती है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सफॉक (Suffolk) के एक फार्म में 3 साल की डॉगी रहती है जिसका नाम है मेबल (Mable). उसके अंदर ममता की ऐसी भावना है कि वो खेत के अन्य जानवरों को अपने ही बच्चे की तरह प्यार करती है और उनकी देखभाल करती है जिसे देखकर अन्य लोग हैरान हो जाते हैं. वैसे हैरान होने वाली बात तो है क्योंकि अक्सर कुत्तों को बिल्ली और सुअर का दुशमन माना जाता है मगर ये कुत्ता उन्हें बच्चों की तरह पाल रहा है.

कुत्ते की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं. (फोटो: The Sun)

अपने बच्चों की तरह जानवरों को प्यार करता है कुत्ता

मेबल की मालकिन एमा हैग ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि जब उसने 2 बिल्ली के बच्चों को एडॉप्ट किया तो कुत्ता उनसे भी वैसे ही प्यार करने लगा जैसे अपने बच्चों से करता है. एमा ने बताया कि सेंट बर्नार्ड ब्रीड (Saint Bernard Dog) का ये कुत्ता बिल्ली के साथ-साथ मुर्गी के बच्चों, और सुअर के बच्चों के साथ भी बहुत प्रेम से रहता है. एक गूज पक्षी उसका बेस्ट फ्रेंड है और दोनों काफी वक्त साथ में बिताते हैं.

कुत्ते के सोशल मीडिया पर हैं हजारों फॉलोअर्स

एमा ने बताया कि इन जानवरों के अलावा फार्म के घोड़ों, और खरगोशों के साथ भी कुत्ता ऐसे ही रहता है. टिकटॉक पर उसके नाम से एक अकाउंट भी एमा ने बनाया है जिसे 15 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. एमा ने कहा कि लोगों को तो मेबल को देखकर यकीन ही नहीं होता है मगर जब वो मेबल को नजदीक से देखते हैं तो उन्हें इससे प्यार हो जाता है. उसकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं.