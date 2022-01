रहस्यमयी बीमारी के कारण समुद्र तट पर जाने वाले कुत्तों की हो जा रही मौत! डॉक्टरों के भी उड़े होश

इंग्लैंड के मिडिल्सबोरो (Middlesborough, England) में मौजूद बीचों पर जाने वाले कुत्ते गंभीर रूप से बीमार पड़ जा रहे हैं कई की तो मौत भी हो चुकी है. इस वजह से कुत्तों को मालिकों को ये तत्काल निर्देश दिए गए हैं कि वो कुत्तों (Dog falling ill after going to beach in england) को लेकर बीच पर ना जाएं.