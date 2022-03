अश्लील काम करके लाखों रुपये कमाती है महिला, कमाई से पालती है 45 बिल्लियों का पेट!

दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके द्वारा किए गए काम को जानकर लोग दंग हो जाते हैं. कई बार लोग इन कामों को गलत भी समझते हैं मगर जो इन्हें करता है वो सही गलत नहीं देखता, वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए ऐसे काम करता है. हाल ही में इंग्लैंड की महिला (England woman works as escort keeps pet cats) के भी इस वजह से ही चर्चे हैं. महिला एडल्ट इंडस्ट्री (Adult Industry worker looks after 45 cats) में काम कर रुपये कमाती है मगर उन रुपयों से वो कई सड़की बिल्लियों का पेट पालती है.

इंग्लैंड के ईस्ट लैंकशायर ( East Lancashire) में रहने वाली 37 साल की कैट इंग्लिश (Cat English), एस्कॉर्ट (Escort woman looks after 45 stray cats) के तौर पर काम करती हैं. उन्होंने 18 साल की उम्र में लैप डांसर के तौर पर काम शुरू किया था. तब वो हेल्थ और सोशल केयर की दिशा में पढ़ाई भी कर रही थीं. उस दौरान वो बार में लैप डांस कर के जो पैसे कमाती थीं, उससे सड़क से मिली बिल्लियों का ध्यान रखती थीं. द सन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि वो बिल्लियों को खाना खिलाने का काम करती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भी भूखी हैं.

महिला सड़क से बेसहारा बिल्लियों को उठा लाती है. (फोटो: Instagram/@catenglish)

एस्कॉर्ट का काम कर बिल्लियों को पालती हैं कैट

कैट ने बताया कि उन्हें कई बार एक रात में 1 लाख रुपये से ज्यादा पैसे मिल जाते थे जिसमें से बड़ा हिस्सा वो अपनी बिल्लियों पर खर्च करती थीं. जब उनके पिता का कार लोन का एक कर्ज उतर गया तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया मगर बिल्लियों को पालना जारी रखा. इसके बाद वो एक रीटेल बिजनेस में प्रवेश कर गईं. तब उनकी आमदनी काफी कम थी. इसलिए उन्हें एस्कॉर्ट बनने का खयाल आया. तब वो ऑस्ट्रेलिया चली गईं और अपना एडल्ट इंडस्ट्री का काम जारी रखा. इन रुपयों से उन्होंने बिल्लियों का ध्यान रखना जारी रखा था.

45 बिल्लियों को पाल रही हैं कैट

अब वो अपनी बहन की पढ़ाई करवा रही हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं जिसके साथ वो 11 साल से रिलेशनशिप में हैं. अब उनके पास 45 बिल्लियां हैं. वो चाहती हैं कि वो बिल्लियों के लिए एक सैंक्चरी शुरू करें जिसमें वो ढेरों बिल्लियां पालें. उन्होंने कहा कि वो जब भी किसी भूखी बिल्ली को देखती हैं तो उन्हें काफी दया आ जाती है. अब वो लोगों को ये बताना चाहती हैं कि जानवरों को पालने में कुछ ज्यादा या अलग से नहीं करना पड़ता है. छोटी-छोटी चीजें ही मायने रखती हैं. सिर्फ ये सुनिश्चित करना कि बिल्लियों के कटोरे साफ हैं और उन्हें समय से खाना मिल रहा है, लोग जानवरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं.