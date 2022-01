दूसरों के लिए लाइन में खड़े होने के शख्स लेता है रुपये! आम आदमी की सैलेरी से भी ज्यादा है 1 हफ्ते की कमाई

दुनिया में हर कोई आसान तरीके से जल्द (Easy Ways to Earn money quickly) पैसे कमाने के तरीके खोजता है. कई लोग इस खोज में सालों लगा देते हैं मगर कई लोग चालाकी से इस और अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल कर पैसे कमाने के ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकालते (Amazing Ways to earn money) हैं कि वो हर किसी को हैरान कर देते हैं. हाल ही में इंग्लैंड के एक शख्स की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है जिसने पैसे निकालने का ऐसा तरीका ढूंढ (England man weird way to earn money) निकाला जिसके बारे में ध्यान तो सबका गया होगा मगर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं.

लंदन के फुलहम (Fulham, London) में रहने वाले 31 साल के फ्रेडी बेकिट (Freddie Beckitt) के काम के बारे में कोई भी सुनता है तो दंग रह जाता है. फ्रेडी लाइन में खड़े (Man Stands in queue for money) होते हैं. आप सोचेंगे कि ये कैसा काम है. वैसे ये हैरान करने वाला काम तो है मगर फ्रेडी इसे पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और काफी पैसे भी कमा लेते हैं. फ्रेडी लोगों से पैसे लेकर उनकी जगह लाइन में खड़े रहते हैं.

लाइन में खड़े रहने के लिए लोग देते हैं पैसे

फ्रेडी ने बताया कि लोग काफी पॉपुलर चीजों के लिए ही उन्हें हायर करते हैं, जैसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए टिकट लेने की लाइन में या फिर किसी म्यूजियम के एक्सिबिशन में टिकट लेने की कतार में खड़े रहने के लिए लोग उन्हें पैसे देते हैं. उन्होंने बताया कि एक बार एक बुजुर्ग शख्स ने उन्हें वी एंड ए म्यूजियम के टिकट खरीदने के लिए पैसे दिये थे. तभी कुछ और बुजुर्गों ने टिकट के लिए पैसे दे दिए. उन्होंने 3 घंटे लाइन में लगकर टिकट लिए. और फिर प्रत्येक वयक्ति से मोटी रकम ली.

1 घंटे में करते हैं 2 हजार रुपये तक की कमाई

अब चलिए बताते हैं कि फ्रेडी कितना रुपये कमा लेते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रेडी 1 घंटे के 2 हजार रुपये तक चार्ज करते हैं और कई बार एक दिन में 16 हजार से ज्यादा रुपये कमा लेते हैं. अब अगर आप हफ्ते या महीने का अंदाजा लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि उनकी कमाई किसी आम आदमी की सैलेरी से भी ज्यादा है. फ्रेडी ने बताया कि आमतौर पर उनके क्लायंट्स बुजुर्ग लोग ही होते हैं मगर कई बार कम उम्र के लोग भी उन्हें लाइन में खड़े होने के पैसे देते हैं. सर्दी, गर्मी या बरसात, वो हर मौसम में लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं.