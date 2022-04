खरीदने के कुछ ही देर बाद 2.5 करोड़ की कार का हुआ एक्सिडेंट, 'फरारी की सवारी' शख्स को पड़ गई महंगी!

कई लोगों को महंगी गाड़ियां (Costly cars) खरीदना पसंद होता है. हालांकि कीमती गाड़ी खरीदने का शौक हर कोई पूरा नहीं कर सकता. बड़ी कंपनियों की स्पोर्ट्स कारें इतनी महंगी होती हैं कि उनको खरीदना सिर्फ अमीरों के बस की बात है. पर जब कोई कीमती गाड़ियां खरीद लेता है तो फिर उसे सहेजने की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है. हाल ही में इंग्लैंड के एक शख्स ने करोड़ों (England man crashed 2.5 crore rupees car hours after buying) की गाड़ी खरीदी मगर उसके साथ हादसा हो गया जिसमें वो तो सुरक्षित है पर गाड़ी (Man crashed ferrari after buying) की बुरी हालत हो गई.

सोशल मीडिया पर एक शख्स के काफी चर्चे हैं. उसका एक्सिडेंट हुआ मगर लोगों को उसकी चिंता से ज्यादा इस बात की चिंता है कि उसकी कार की हालत बिगड़ गई है. अब आप कहेंगे कि कार में ऐसा क्या खास है कि लोग शख्स की नहीं, कार की चिंता कर रहे हैं. दरअसल, शख्स ने 2.5 करोड़ रुपये की कार खरीदी और खरीदने के कुछ ही पल बाद उसका एक्सीडेंट (Man met with accident right after buying car) हो गया.

शोरूम से निकलते ही भिड़ गई शख्स की नई कार

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार डर्बीशायर पुलिस (Derbyshire Roads Policing Unit) ने अपने ट्विटर पर एक 1 अप्रैल को शेयर कर सभी को चौंका दिया. ये पोस्ट इतना हैरान करने वाला है कि पहले तो लोगों ने उसे सच ही नहीं माना. इसलिए अगले ट्वीट में उन्हें साफ करना पड़ा कि वो अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं. एक शख्स ने बिल्कुल नई फरारी 488 (Ferrari 488) गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये है. वो शोरूम से गाड़ी लेकर सिर्फ 3 कीलोमीटर ही दूर पहुंचा होगा जब उसने अपनी गाड़ी भिड़ा दी.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

पुलिस द्वारा शेयर की गई फोटो से साफ पता चल रहा है कि गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है. अब शख्स को उसे बनवाने के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. हालांकि, वो इस हादसे में सुरक्षित है. इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये देखने के बाद उसका दिल टूट गया. एक ने सवाल उठाया कि आखिर शख्स कर क्या रहा था, उसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस किसने दिया.