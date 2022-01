नौकरी पाने के लिए शख्स ने बनाया गजब का CV, अजीबोगरीब हरकत से खींचा कंपनी के कर्मचारियों का ध्यान

नौकरी पाने (How to get job?) के लिए जितना जरूरी आपके अंदर का टैलेंट और मेहनत करने की क्षमता है, उतना ही जरूरी आपका जॉब एप्लिकेशन (Examples of job applications) होता है. एक अच्छा रेज्युमे (How to make resume?) आपको नौकरी दिलाने में मदद ही नहीं करता, आपके बारे में सकारात्मक बातें भी कंपनी को बताता है. हाल ही में इस बात का गजब का नमूना ब्रिटेन के एक शख्स ने दिया है जिसने ऐसी सीवी (Britain man amazing CV for marketing job) बनाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. उससे भी ज्यादा ये कि शख्स ने कंपनी के कर्मचारियों की नजरों में आने के लिए बहुत ही शानदार तरीका अपनाया.

इंग्लैंड के यॉर्कशायर (Yorkshire, England) में प्रिंटिंग कंपनी इंस्टैंट प्रिंट (Instantprint) के मार्केटिंग विभाग में नौकरी निकली थी. इसके लिए कई लोगों ने अप्लाई किया मगर 24 साल के जॉनथन स्विफ्ट (Jonathan Swift) ने जो तरीका खोजा, वो सबसे अलग था. जॉनथन ने कंपनी के पुराने पैंफ्लेट को रिसाइकल करवाकर उसे अपना जॉब एपलिकेशन बना दिया. उसमें उसने अपनी लिंक्डिन डीटेल्स डालीं और कंपनी के कार पार्किंग में घुस गया. इसके बाद जॉनथन ने हर कार पर इस फ्लायर को डाल दिया.

मार्केटिंग मैनेजर को पसंद आया नौकरी मांगने का तरीका

कंपने के मार्केटिंग मैनेजर क्रेग वैसेल (Craig Wassell) इस पोजीशन के लिए लोगों को हायर कर रहे थे. उन्हें जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस बारे में बताया तो वो दंग रह गए. उन्होंने अपने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उन्हें जॉनथन पैंफ्लेट डालते नजर आए. जब क्रेन ने पेपर देखा तो उन्हें जॉनथन का खुद की मार्केटिंग का ये तरीका काफी पसंद आया. इसके बाद उन्होंने तुरंत ही जॉनथन को इंटरव्यू के लिए बुला लिया. क्रेन ने जॉनथन का एक सीसीटीवी वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया जिसमें वो एक-एक कार के पास जाकर पेपर रखते नजर आ रहे हैं.

जॉनथन को मिल गई नौकरी

आपको बता दें कि जॉनथन की इस गजब की तरकीब ने कंपने के सभी कर्मचारियों का ध्यान उसकी ओर खींच लिया. इस नौकरी के लिए 140 लोगों ने सीवी भेजा था मगर जॉनथन को उनके आइडिया के कारण ये नौकरी मिल गई और उन्होंने जनवरी की शुरुआत में ही इस पोस्ट के लिए नौकरी शुरू कर दी है.