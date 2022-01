शख्स पर चढ़ा कोरियन बनने का बुखार, 2 करोड़ में हो चुकी है सर्जरी! अब ऑपरेशन से छोटा करवाएगा लिंग

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मनपसंद सेलिब्रिटी (How to look like celebrity?) की तरह दिखना चाहते हैं. इसके लिए वो या तो अपनी हेयरस्टाइन उनके जैसी करवा लेते हैं या फिर उनके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं जबकि कुछ लोग एक कदम और आगे जाकर इन सब चीजों के अलावा उनकी तरह चलने और बात करने भी लगते हैं. मगर इंग्लैंड के एक शख्स ने तो हद ही पार कर दी. वो अपने फेवरेट सिंगर (England man did surgery to look like BTS Singer) की तरह दिखने के लिए कई सर्जरी करवा चुका है.

लंदन (London, England) के श्वेत परिवार में पैदा हुए 32 साल के ओली (Oli) एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं और खुद को ट्रांसरेशियल (Transracial) कहते हैं. ट्रांसरेशियल वो इंसान होता है जो खुद को अपनी ही जाति, समाज या समुदाय से जोड़कर नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा खुद को अलग जाति का सदस्य मानता है. इन्हें परजातीय भी कह सकते हैं. ओली यूं तो ब्रिटिश हैं मगर वो खुद को कोरियन (England man wants to look like Korean) समझते हैं और कोरियाई लोगों की तरह अपने आप को बनाने पर तुले रहते हैं.

कोरियन लोगों जैसा दिखना चाहता है शख्स

ओली का फेवरेट सिंगर, साउथ कोरियन बैंड बीटीएस (South Korean Band BTS) का एक गायक पार्क जिमिन (Park Jimin) है. गायक को देखकर वो पूरी तरह उसके जैसे एक कोरियाई व्यक्ति बनना चाहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि ओली का ये शौक एक हद तक अब पागलपन में बदल चुका है. उन्होंने खुद को कोरियन नागरिक जैसा बनाने के लिए सर्जरी पर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए हैं. इसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि वो अभी 100 फीसदी कोरियन नहीं बने हैं. इसके लिए अब ओली एक कदम और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं.

ओली करवाएंगे लिंग छोटा करने की सर्जरी

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ओली अब अगले महीने थाइलैंड जाकर लिंग छोटा (Man wants penis reduction surgery to be 100 percent Korean) करवाने की सर्जरी करवाने वाले हैं. उनका मानना है कि इस तरह ही वो पूरी तरह कोरियन बन पाएंगे. हालांकि अगर ब्रिटेन और कोरिया के लोगों के एवरेज लिंग के साइज की बात करें तो ब्रिटेन के लोगों का लिंग, कोरियाई लोगों से छोटा ही होता है. इसके बावजूद भी ओली ये कदम उठाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि थाइलैंड में लिंग छोटा करवाने की सर्जरी 5 लाख रुपये तक में हो जाएगी वहीं ब्रिटेन में इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. यही नहीं, वो अपने हाथों की सर्जरी करवाकर उसे कोरियन लोगों की तरह छोटा करवाना चाहते हैं.