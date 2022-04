भरी दोपहर में पार्क की बेंच पर बैठ अश्लील हरकत करते दिखा पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने पर हुआ गिरफ्तार

पुलिस जनता की हिफाजत के लिए होती है और आम आदमी के लिए सुरक्षित माहौल पैदा करना उनका प्रमुख कार्य होता है मगर जब पुलिस ही पब्लिकली (Police officer indecent act in public video) ऐसा कुछ करने लगे जिससे आम आदमी हैरत में पड़ जाए तो फिर बड़ी ही अजीबोगरीब समस्या समाज के लिए खड़ी हो जाती है. हाल ही में इंग्लैंड (England police officer vulgar act in public) में कुछ ऐसा ही हुआ. एक पुलिस अफसर पार्क में अश्लील हरकत करते कैमरे में रिकॉर्ड (Police officer recorded doing vulgar act in park) हो गया जिसने लोगों को दंग कर दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार साउथ लंदन के क्रॉयडॉन (Croydon, South London) में एक विचित्र घटना पिछले दिनों देखने को मिली. यहां ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटेन पुलिस सर्विस (MET police officer video) के रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है. वो इसलिए क्योंकि शख्स भरी दोपहर में, पार्की की बेंच पर बैठ अश्लील हरकत कर रहा था.

पार्क में टहल रहे एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया. (फोटो: Twitter/@cardosaprano)

पार्क में अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया पुलिस कर्मी

पुलिसकर्मी की इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स बेंच पर बैठा है. वो एक हाथ से मोबाइल फोन पकड़कर उसमें कुछ देख रहा है और दूसरे हाथ से अश्लील हरकत कर रहा है. बार-बार वो अपने चारों तरफ भी देख ले रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई दूसरा शख्स नहीं है. जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हर कोई दंग है और कर्मी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

शख्स को कर लिया गया गिरफ्तार

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार डिपार्टमेंट के कमांडर कायली गॉर्डन ने कहा है कि हर कोई वीडियो देखकर शॉक है. उनके डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी बेहद शिष्टाचार और कायदे में रहने वाले लोग हैं. गिरफ्तार किए गए अफसर ने उनकी छवि खराब की है. उन्होंने कहा कि वो मामले की ज्यादा जांच कर रहे हैं और शख्स को सख्त सजा दी जाएगी. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें वीडियो के बारे में पता चला, वैसे ही उन्होंने एक्शन लिया और पुलिसकर्मी संबंधित शख्स की तलाश में लग गए. ये पहली बार नहीं है जब पुलिसकर्मियों के द्वारा ऐसी हरकत सामने आई है. इससे पहले अमेरिका की एक महिला पुलिसकर्मी ने सीनियर अफसर की गोद में बैठकर किया था अश्लील डांस!