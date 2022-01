रेडियो न्यूज रीडर ने खोला जिंदगी से जुड़ा चौंकाने वाला राज, पता लगते ही नौकरी से निकाला बाहर!

मशहूर शायर निदा फाज़ली का एक शेर है- ‘हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी, जिस को भी देखना हो कई बार देखना!’ बेशक इंसान जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि पीठ पीछे भी वैसा ही हो. कई बार उसकी अलग मजबूरियां हो सकती हैं कि उसे दो अलग मुखौटे पहने रहने पड़ें. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड की एक महिला (Woman Radio News Reader Reveals Truth in Book) के साथ हुआ. जब उसका दूसरा रूप, उसकी जिंदगी की दूसरी सच्चाई पता चली तो उसे नौकरी से निकाल (Woman Suspended from Job After Knowing her Reality) दिया गया.

केंट (England, Kent) की रहने वाली 45 साल की मेलिसा टॉड (Melissa Todd) एकैडेमी एफएम नाम के रेडियो स्टेशन में काम (Radio News Reader) करती हैं. हाल ही में जब ये पता चला कि मेलिसा ने एक किताब में अपने दूसरे प्रोफेशन के बारे में भी लिखा है तो बवाल हो गया. दरअसल, माय बॉडी इस माय बिजनेस नाम की एक किताब हाल ही मार्केट में आई है जो अमेजन पर काफी सफल हो रही है. इस किताब ने मेलिसा ने अपने बारे में बताया है.

रेडियो प्रेजेंटर ने बुक में बताया अपना बड़ा राज

मेलिसा ने बताया कि रेडिया होस्ट के साथ-साथ वो पिछले 26 सालों से देह व्यापार (Prostitution Industry) की इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. पहले वो स्ट्रिपर (Radio Presenter Worked as Stripper) के तौर पर काम करती थीं. जब इस बारे में रेडियो स्टेशन के मैनेजर को पता चला तो उसने तुरंत ही मेलिसा को सस्पेंड कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर स्टेशन के ट्रस्टी चाहेंगे तो ये सस्पेंशन उठा लिया जाएगा. हालांकि दो दिन बाद उनका सस्पेंशन हटा लिया गया.

नौकरी तो मिली मगर काम नहीं

मगर इसके बावजूद भी रोडियो पर मेलिसा को लाइव नहीं भेजा जा रहा है. उन्होंने डेली स्टार से बात करते हुए कहा कि वो रेडियो पर लाइव जाने के लिए बेताब रहती हैं. उन्होंने चैनल को ये भी यकीन दिलाया कि उनके काम में संबंध नहीं बनाए जाते थे, वो सिर्फ स्ट्रिपर के तौर पर काम करती थीं मगर मैनेजर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है. मेलिसा ने कहा कि देह व्यापार से जुड़े काम को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं. रेडियो प्रेजेंटर ने भी चाहे तो ऐसा कुछ कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है.