ठंड से महिला के शरीर पर पड़ जाते हैं चकत्ते, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ने से भी लगता है मरने का डर!

दुनिया में कई लोगों को विचित्र बीमारियां (Weird diseases) होती हैं. कुछ को एलर्जी भी होती हैं जो इतनी दुर्लभ (Rare allergies) होती हैं कि जब दूसरों को इसके बारे में पता चलता है तो वो चौंक जाते हैं. किसी को धूल से एलर्जी होती है तो किसी खाने-पीने की चीजों से, मगर इंग्लैंड की एक महिला को ठंड से एलर्जी (England woman allergic to cold) है. ये एलर्जी इतनी भयानक है कि महिला को लगता है कि इससे उसकी मौत (Woman fears to die from cold) भी हो सकती है.

केंट के ब्रॉडस्टेयर्स (Broadstairs, Kent) की रहने वाली विकी नोबल (Vicki Noble) ने हाल ही में डेली स्टार से बात करते हुए अपनी अजीबोगरीब एलर्जी (Weird allergy) के बारे में बताया. विकी ने कहा कि उन्हें ठंड से एलर्जी है. एलर्जी इस हद तक है कि जैसे ही उनके शरीर पर ठंड का एहसास होता है तो ढरों चकत्ते (Woman gets rash on body due to cold) बन जाते हैं जो काफी दर्द देते हैं. इस कारण से उनको ठंड के दिनों में तो अपना खास ध्यान देना ही होता है, साथ में गर्मी के दिनों में भी बहुत ध्यान देना होता है.

महिला के शरीर पर ठंड लगने से चकत्ते पड़ जाते हैं. (फोटो: TNG)

ठंड से खुद को बचाने पर मजबूर हुई महिला

विकी ने बताया कि जब वो ठंड के दिनों में घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें दस्ताने, स्कार्फ, टोपी आदि पहनना पड़ता है क्योंकि शरीर पर ठंड लगते ही चकत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि साल 2014 में अपनी इस एलर्जी के बारे में पता चला था. तब से ही उन्हें काफी बच-बच कर रहना पड़ता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ ठंड के दिनों में ही नहीं, गर्मी में भी ठंड का का एहसास करने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है. उन्होंने बताया कि अगर वो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ लेती हैं तो शरीर पर दाने आ जाते हैं जो बहुत दर्द देते हैं. इस वजह से अगर वो हिम्मत कर के कोल्ड ड्रिंक पीती भी हैं तो बार-बार उन्हें ग्लास को एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज करना पड़ता है. जब वो फ्रिज में भी हाथ डालती हैं तो दस्ताना पहनकर डालना पड़ता है. यही नहीं, सुपरमार्केट जाने के दौरान या यात्रा करते वक्त उन्हें एसी से बहुत बचना पड़ता है.

बिजली के दाम बढ़ने से हुई मुसीबत

विकी ने बताया कि उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इंग्लैंड में बिजली के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में उन्हें हर वक्त घर को गर्म रखने के लिए ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इससे उनका खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. बिजली की बचत के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लेगिंग खरीद ली है और अन्य विकल्पों को तलाशने में लगी हुई हैं.