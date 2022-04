महिला ने खोजा पैसे कमाने का विचित्र तरीका, 5000 रुपयों के लिए पार्टनर से करवाती है 'गंदा' काम!

कहते हैं कि पैसों की आवश्यकता इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है. जिसे पैसों (How to earn money quickly) की सख्त जरूरत होती है किसी भी कीमत पर ज्यादा धन-दौलत चाहता है मगर वो फिर ये भी नहीं देखता कि वो पैसे कमाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है. हाल ही में इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला (England woman allow boyfriend to do adult work) ने पैसे कमाने के ऐसे तरीके का खुलासा किया जिसके बारे में जानकर हर कोई दंग हो गया. महिला ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी औरतों के साथ रोमांस (Woman allow boyfriend to romance with other women) करने की इजाजत दे देती है.

ग्रेट यारमाउथ (Great Yarmouth) की रहने वाली 37 साल की एप्रिल हैरिस (April Harris) और उनके बॉयफ्रेंड जैमी पर्किंस ( Jamie Perkins) मामूली काम करते हैं. एप्रिल जहां टेस्को नाम की दुकान में कर्मचारी हैं वहीं जेमी एक सपोर्ट वर्कर है. जहां जेमी साल में 19 लाख रुपये तक कमाते हैं वहीं एप्रिल 21 लाख रुपये तक की कमाई करती हैं मगर दोनों के खर्चे इससे ज्यादा हैं. जैमी का तलाक हो चुका है मगर उस शादी से उनके तीन बच्चे हैं वहीं एफ्रिल का भी एक बच्चा है. इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए इतने पैसे पर्याप्त नहीं हो पाते.

ज्यादा पैसे कमाने के लिए एडल्ट वर्क करता है बॉयफ्रेंड

ऐसे में जैमी एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ा काम करते हैं. वो एक मेल प्रॉस्टिट्यूट हैं और घर का खर्च चलाने के लिए इस काम से सालों से जुड़े हुए हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वो जब 19 साल के थे तब से वो इस काम को कर रहे हैं. इस तरह वो 6 लाख रुपयों की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं. एक क्लाइंट से 5 हजार रुपये चार्ज करने से उनके काफी खर्चे (Man involve in adult work to earn extra money) निपट जाते हैं.

एप्रिल हो जाती हैं इंसिक्योर

जैमी ने बताया कि एप्रिल भी उन्हें इस काम के लिए सपोर्ट करती हैं. बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके, इसलिए वो उन्हें ये काम करने के लिए कहती हैं. हालांकि कई बार वो इंसिक्योर भी हो जाती हैं. जैमी का कहना है कि वो अपनी क्लाइंट्स से संबंध बनाने के दौरान उनके लिए सिर्फ सर्विस देने वाले एक शख्स रहते हैं. उनका कहना है कि वो प्यार सिर्फ एप्रिल से ही करते हैं. वो दूसरी औरतों के साथ कभी भी दिल नहीं लगाते.