अजीबोगरीब बीमारी के कारण महिला के ब्रेस्ट में आया विचित्र बदलाव! दोनों तरफ फिट होती है अलग साइज की ब्रा

इंसानी शरीर बड़ा ही विचित्र (Weird Facts About Human Body) है. हमारे शरीर में कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में शायद अभी भी लोगों को बहुत अच्छे से नहीं पता होता. कुछ चीजें प्राकृतिक होती हैं और कुछ बीमारी का नतीजा होती हैं. कई बार ये अलग सी चीजें हमें दिखने में अन्य लोगों से अलग बना देती हैं. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड की एक महिला के साथ भी है जो अन्य औरतों से अपने ब्रेस्ट (England Woman Rare Breast Syndrome) के मामले में बिल्कुल अलग है. इस महिला का एक स्तन दूसरे के मुकाबले काफी बड़ा (Woman Breast Sizes Different due to weird syndrome) है.

आप सोचेंगे कि ये तो प्राकृतिक है. आमतौर पर महिलाओं के दोनों स्तन (Breast Size) एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं होते, उनका आकार छोटा-बड़ा हो सकता है मगर साउथ यॉर्कशायर (South Yorkshire, England) की रहने वाली 24 साल की रिबेका बुचर (Rebecca Butcher) के साथ ऐसा नहीं है. रिबेका के एक ब्रेस्ट पर ए कप ब्रा का साइज (A Cup Bra Size) फिट होता है जो काफी छोटा आकार है और दूसरे में डी कप साइज (D Cup Bra Size) को तुलना में काफी बड़ा है. ब्रेस्ट में ये फर्क प्राकृतिक नहीं, एक सिंड्रोम (Rare Syndrome Change Breast Size of Woman) के कारण है जिससे महिला को काफी परेशानी होती है.

रिबेका को बचपन से ही अन्य महिलाओं से अपने सीने को लेकर काफी ताने सुनने को मिले हैं. (फोटो: Instagram/@beccabutcherx)

महिला को है अजीबगोरीब सिंड्रोम

आपको बता दें कि रिबेका को पोलैंड सिंड्रोम (Poland Syndrome) है. आपको बता दें कि पोलैंड सिंड्रोम एक किस्म का शारीरिक विकार है जिसमें इंसान के सीने की मांसपेशियां की परत या तो जन्म से ही नहीं होती है या फिर विकसित नहीं हो पाती है. ये आमतौर पर सीने, बाजू या हाथ पर होता है. रिबेका ने द सन वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि बचपन में उन्हें इस बीमारी के कारण लोगों ने काफी चिढ़ाया. उनकी सहेलियों का कहना था कि फ्लैट चेस्ट के कारण उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं करेगा. इस सिंड्रोम से उनके एक ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पाई जबकि दूसरे ब्रेस्ट (England Woman Poland Syndrome) की सही ग्रोथ हुई.

पोलैंड सिंड्रोम के साथ रहना कितना है मुश्किल?

रिबेका जब बड़ी हुईं तो उन्होंने अपने शरीर की इस कमी को ढकना बंद कर दिया बल्कि उसे अपना लिया. उन्होंने अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसके जरिए पोलैंड सिंड्रोम से जूझ रही महिलाओं का मनोबल बढ़ाया क्योंकि उनका मानना है कि जितना पुरुषों के लिए ये शर्मिंदी से भरा नहीं है उससे कहीं ज्यादा औरतों के लिए है. रिबेका ने अपने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट्स में बताया कि इस सिंड्रोम के साथ रहना कितना मुश्किल है. उनके नाप की ब्रा नहीं मिलती है क्योंकि हर ब्रा एक स्तन के लिए ठीक रहती है तो दूसरे के लिए उसका साइज फिट नहीं होता. इसलिए वो ज्यादातर स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हैं. उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया पर अपने ब्रेस्ट्स की ज्यादा फोटोज इसलिए शेयर करती हैं क्योंकि वो उन्हें लेकर जरा भी शर्मिंदा नहीं हैं और ना ही उन्हें लगता है कि वो सेक्शुअलाइज करने वाला कोई अंग है.