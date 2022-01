शादी से पहले दुल्हन के साथ हुआ बड़ा हादसा, 'बैल' की राइड करने के दौरान आ गया हार्ट अटैक और फिर...

हादसे वक्त देखकर नहीं होते. वो कभी भी, किसी के साथ भी हो सकते हैं और किसी की जिंदगी का अंत कर सकते हैं जबकि उससे जुड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं. हाल ही में एक ब्रिटिश लड़की (Britain Woman Died while riding mechanical bull) के साथ भी ऐसा ही हुआ. महिला की खुशहाल जिंदगी एक हादसे में खत्म हो गई जिसके बाद उससे जुड़े लोग भी पूरी तरह बर्बाद हो गए. मगर महिला की मौत से ज्यादा चौंकाने वाला मौत का कारण. एक ‘बैल’ उसकी जान (Bride to be Died due to ‘bull ride’) का दुश्मन बन गया.

इंग्लैंड के वेस्ट स्ट्रीट शेफील्ड (West Street, Sheffield, England) के एक बार में हुए हादसे ने सबको दहला दिया है. पिछले साल अक्टूबर में 26 साल की जेसिका लिली, जिसकी बहुत जल्द बेंजमिन स्मिथ से शादी होने वाली थी, अपने दोस्तों के साथ ब्रॉन्को रोडियो (Bronco’s Rodeo) बार में एंजॉय करने गई थी. बार में जंगली बैलों की थीम वाला एक इलेक्ट्रिक बैल लगा था जिसपर लोग बैठकर असली बैल पर राइड करना का फील लेते थे.

मशीन वाले बैल पर बैठकर हुई मौत

जेसिका और उनकी दोस्तों ने भी बैल पर राइड करने का प्लान बनाया मगर जब जेसिका की बारी आई तो वो राइड करते-करते अचानक बेहोश हो गईं और बागल में लगे गद्दे पर जा गिरीं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. रिपोर्ट्स की मानें तो जेसिका की मौत का कारण हार्ट अटैक था. यानी बैल पर बैठने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक पड़ा जिससे उनकी जान चली गई.

सदमे में है परिवार

टेलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मां जोआन ने कहा कि वो सिर्फ दोस्तों के साथ एंजॉय करने गई थी. उसने ज्यादा शराब भी नहीं पी. उन्हें सिर्फ खाना खाना था मगर अचानक उन लोगों ने उस बैल पर बैठने का प्लान बना लिया. उन्होंने बताया कि देर रात पुलिस घर पर आई तो उनसे परिवार को बेटी की मौत की सूचना मिली. बेटी की मौत का पूरे परिवार को इतना दुख है कि अब वो लोग पैसे जुटा रहे हैं जिससे वो डीफिबरिलेटर्स अस्पतालों में लगवा सकें. ये एक ऐसा यंत्र होता है जो हार्ट अटैक के दौरान इलेक्ट्रिक पल्स दिल को भेजता है यानी एक तरह का शौक दिल को देता है जिससे हार्ट अटैक को रोका जा सके. इस मशीन के ना होने से ही जेसिका की मौत हुई है. दूसरी ओर बार के मैनेजर ने कहा कि जेसिका की मौत शॉकिंग है क्योंकि वो उस बुल के सबसे स्लो स्पीड पर राइड कर रही थीं. बहुत से लोग उसपर राइड करते हैं. सीसीटीवी में देखने पर पता चलता है कि राइड के दौरान ही वो बेहोश सी हो गई थीं, सिर्फ गिरने के कारण उन्हें दिल का दौरान नहीं पड़ा है.