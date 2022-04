VIDEO: शराब के नशे में सोफे के पीछे गिरी महिला, दरार में अटक गया सिर! पैर पकड़कर लोगों ने निकाला बाहर

शराब के नशे में अक्सर लोगों के साथ ऐसे-ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उनको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है. कई बार तो लोग मुसीबत में भी पड़ जाते हैं. हाल ही में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो शराब के नशे में धुत थी और अचानक सोफे से गिर पड़ी. एक तरफ उसको शर्मिंदा तो होना पड़ा, दूसरी तरफ उसके साथ होने वाले इस हादसे (Woman stuck behind sofa upside down) को लाखों लोगों ने देखा जो अपनी हंसी नहीं छुपा पा रहे हैं.

इंग्लैंड (England woman stuck upside down behind sofa) की रहने वाली 40 साल की लिंडसे क्लार्क (Lindsay Clark) अपने कुछ दोस्तों के साथ नॉर्थ शील्ड्स (North Shields) में स्थित रेस्टोरेंट ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव (Twelve Twenty Five) गई थीं. उनकी दोस्त जूली जैकसन का जन्मदिन था और वो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे लिंडसे ने काफी शराब पी हुई थी और जब चलने की बारी आई तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं. जिस सोफे पर वो सब बैठे थे, उसके एक कोने पर दूसरे दोस्त का जैकेट टंगा था. उठाते वक्त जैकेट सोफे के पीछे गिर गया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लिंडसे जैकेट उठाने के लिए पीछे की तरफ झुकीं तो उनका हाथ जैकेट तक नहीं पहुंचा. इस लिए वो सोफे के कोने से पूरी तरह नीचे की ओर झुक गईं. नशे में रहने के कारण उनका संतुलन बिगड़ा और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ीं मगर उनके दोनों पैर हवा में लटके रहे. उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा सोफे और दीवार के बीच की दरार में फंस (Waiters lifted woman from legs who stuck behind sofa upside down) गया जिस वजह से वो जोर लगाकर बाहर भी नहीं निकल पा रही थीं. तब रेस्टोरेंट के दो कर्मियों को उन्हें पैर पकड़कर बाहर निकालना पड़ा.