महिला को गार्डेन में पेड़ से लटकी दिखी अजीबोगरीब चीज, किसी ने कहा चमगादड़ तो किसी ने चिड़िया का घोंसला!

प्रकृति भी बेहद विचित्र चीज (Weird things about nature) है. इसमें हमें ऐसी-ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो कई बार इतनी शॉकिंग हो जाती हैं कि उसपर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. कभी को पेड़-पौधा तो कभी कोई जानवर और कभी इन जीवों के द्वारा बनाई गई कोई चीज, ये तमाम चीजें इंसानों को हैरत में डाल देती हैं, ठीक वैसे ही, जैसे ब्रिटेन की एक महिला (Britain woman saw weird thing on tree) हैरानी में पड़ गई जब उसे उसके घर के गार्डेन में चौंकाने वाली चीज नजर आई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के स्टूरब्रिज (Stourbridge, England) में रहने वाली एमिली जेसी ने हाल ही में अपने गार्डेन में एक अजीबोगरीब चीज देखी और उसका जवाब खोजने के लिए उसने फोटो को फेसबुक पर पोस्ट किया. बर्मिंघमलाइव वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एमिली ने अपने फेसबुक कम्यूनिटी पेज पर लिखा कि क्या किसी को पता है कि फोटो में दिख रही चीज क्या है? ये चीज एमिली के घर में गार्डेन के एक पेड़ से लटकी हुई नजर आ रही थी.

लोगों ने पोस्ट कर दी प्रतिक्रिया

महिला के इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. एक शख्स ने साफ तौर पर लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई चमगादड़ है जबकि एक महिला ने लिखा कि उसे लगता है एक बैग में बिल्ली घुसी हुई है. बाहर से उभार वाला हिस्सा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका चेहरा है. एक महिला ने कहा कि मुमकिन है कि वो हॉर्नेट पक्षी का घोंसला हो जो अपने घोंसले को कमाल का रूप देने के लिए जानी जाती है जबकि एक शख्स ने कहा कि मुमकिन है कि वो लोकस्ट प्लांट हो. जब एमिली ने लोगों की राय सुन ली तो उसने फिर अपनी राय रखी. उसने कहा कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि वो कोई चमगादड़ है मगर वो चमगादड़ नहीं, कोई घोंसला है. हालांकि, कई लोगों को ये बात सही लगी कि वो एक लोकस्ट है प्लांट हो सकता है. हर कोई अपने-अपने तरह से अंदाजा लगा रहा है, मगर कोई पुख्ता तौर पर नहीं जान पाया कि वो क्या है.