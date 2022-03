महिला के चेहरे पर मर्दों की तरह उगते हैं बाल, काटने की जगह बढ़ा ली दाढ़ी, अब डेटिंग में हो रही समस्या

आज के समय में लगभग हर लड़का घनी दाढ़ी (How to grow beard) बढ़ाने के फैशन से प्रेरित नजर आता है. एक्टर्स को देखकर युवकों को भी दाढ़ी बढ़ाने का शौक चढ़ गया है मगर क्या आपने कभी किसी लड़की दाढ़ी (Girl growing beard) बढ़ाए देखा है? इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला अपनी दाढ़ी (England woman with beard) के लिए काफी फेमस है. लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र है मगर उसे जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता.

इंग्लैंड की रहने वाली 31 साल की हरनाम कौर (Harnaam Kaur) अब एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. हाल ही में हरनाम ने मिरर वेबसाइट से बात करते हुए अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्हें दाढ़ी (Woman grow beard due to hormone imbalance) के कारण समस्या होती है. हरनाम जब 11 साल की थीं तब उनके गले और ठुड्डी पर बाल आना शुरू हो गए थे. 12 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें डॉक्टर के पास ले गईं तो पता चला कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (polycystic ovary syndrome) है.

हरनाम ने अब अपनी दाढ़ी को अपना लिया और सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं. (फोटो: Instagram/@harnaamkaur)

हॉर्मोनल इंबैलेंस के कारण चेहरे पर उगती है दाढ़ी

पीसीओएस से महिलाओं के हॉर्मोन के स्तर में काफी फर्क आता है. इसके प्रमुख सिंप्टम होते हैं अनियमित पीरियड्स, चेहरे पर बाल उगना और प्रेग्नेंट होने में समस्या खड़ी होना. जब हरनाम की मां को इसके बारे में पता चला तो वो उन्हें अक्सर सैलून में चेहरे की वैक्सिंग कराने ले जाती थीं मगर उनके बार फिर उग आते थे. उतनी छोटी उम्र में चेहरे पर वैक्सिंग की पीड़ा झेलते-झेलते हरनाम ने एक दिन तय कर लिया कि वो कभी वैक्सिंग नहीं करवाएंगी और अपने बालों को मर्दों की तरह उगाएंगी.

टूट चुकी है शादी

तब से ही उनके स्कूल के दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगे और ताने मारने लगे. इसके कारण उन्हें काफी दबाव मेहसूस होता था. सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी हुई लाइफ पार्टनर ढूंढने की. हरनाम ने बताया कि उन्हें डेटिंग में मुश्किल होती है क्योंकि कोई भी उन्हें इस तरह से अपना नहीं पाता है. जब वो 21 साल की थीं तब भारत में एक सीख लड़के से उनका रिश्ता तय किया गया जिसने उनकी दाढ़ी को लेकर तो सवाल नहीं किया मगर वो उनसे अन्य आपत्तिजनक सवाल करने लगा जिससे तंग आकर हरनाम ने शादी से 2 महीने पहले ही रिश्ता तोड़ लिया. हरनाम ने कहा कि उन्हें कई लोग ऐसे भी मिले जो अपनी सनक के कारण सिर्फ एक दाढ़ी वाली औरत के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहते थे. इन सबके बावजूद हरनाम ने अपनी दाढ़ी को अब अपना लिया है मगर एक पार्टनर की तलाश में हैं.