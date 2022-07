104 सालों से एक ही मकान में रह रही है महिला, 23 हजार रुपयों में खरीदे घर की आज है लाखों में कीमत

हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने पूर्वजों के बनाए घरों में रहे और उसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाए जिससे वो भी अपने परिवार की विरासत को जी सकें. यूं तो लोग बेहतर संभावनाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं मगर इंग्लैंड की एक महिला 104 सालों (England woman living in same house for 104 years) से एक ही घर में रह रही है. हैरानी की बात ये है कि वो इसी घर में पैदा हुई थी.

104 साल की एलसी एलकॉक (Elsie Allcock) इंग्लैंड के हूथवेट में बार्कर स्ट्रीट (Barker Street, Huthwaite) पर बने एक मकान में पैदा हुई थीं और तब से अब तक वो उसी घर (England woman 104 years old) में रहती हैं. जब वो पैदा हुईं तब जॉर्ज-5 ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के पास दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था और पहला विश्व युद्ध खत्म होने में कुछ वक्त बचा था. सोवियत संघ टूटा नहीं था, और इंटरनेट का भी आविष्कार नहीं हुआ था. एलसी उसी घर में रहते-रहते इन सब चीजों को गवाह बनी हैं.

आज लाखों है घर की कीमत

1918 में पैदा हुईं एलसी 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं. उनके पिता ने उस घर को साल 1902 में किराय पर लिया था. आज के हिसाब से तब घर का किराया करीब 2800 रुपये था. साल 1941 में उनकी शादी बिल नाम के व्यक्ति से हुई. जब वो 14 साल की थीं तभी उनकी मां कि निमोनिया से मौत हो गई थी. इस वजह से वो पिता का ख्याल रखना चाहती थीं. उन्होंने अपने पति को भी उसी घर में रुकने के लिए मना लिया. साल 1949 में उनके पिता की मौत के बाद वो पूरी तरह उसी घर में रह गईं. 1960 के दशक में उन्होंने घर खरीद लिया. उस दौरान उन्हें घर पड़ा था करीब 23 हजार रुपयों का जिसकी आज की कीमत 75 लाख रुपयों के करीब है. रुपये ना होने पर उन्होंने प्रशासन से लोन लिया था और धीरे-धीरे उसे चुका दिया.

घर छोड़कर जाने का नहीं करता मन

द सन वेबसाइट के बात करते हुए उनके 75 साल के बेटे रे ने बताया कि उनकी मां उस घर को कभी नहीं छोड़ेंगी क्योंकि उससे उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं. एलसी ने कहा कि वो घर का कोना-कोना जानती हैं और अंधेरे में भी घर के किसी भी कोने में जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि वो और कहीं नहीं रहना चाहती थीं और अब वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहतीं.