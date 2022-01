शराब के नशे में महिला ने बॉयफ्रेंड संग खुलेआम किया रोमांस! कार का दरवाजा नहीं खुला तो बाग में ही हो गए शुरू

कई ऐसी चीजे होती हैं जिसे इंसान घर के अंदर तो कर सकता है मगर बाहर करने में वो अटपटी और लोगों को विचित्र लग सकती हैं. इनमें से एक है प्रेम. बंद कमरे में कपल चाहे कुछ भी करें मगर जब उनका प्रेम सड़कों पर और अन्य लोगों के सामने नजर आने लगता है (Public Display of Affection) तो वो दूसरों को बेहद हैरान कर देता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड में, जहां एक महिला नशे की हालत में अपने बॉयफ्रेंड (England Woman Romance with Boyfriend in Open) के साथ लोगों के घर के सामने खुले में ही रोमांस करने लगी.

लैंकशायर के ब्लैकबर्न (Blackburn, Lanchshire) में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को दंग कर दिया. यहां पुलिस को दो अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग कारण से पुलिस को फोन किया. पहला फोन पुलिस को एक शख्स ने किया जिसने अपने घर के बाहर देखा कि एक कपल (Couple tried to open cars of stranger to get physical) अंजान लोगों की कार खोलने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरा फोन एक महिला ने किया जिसने बताया उसके घर के बाहर एक आदमी, 31 साल की महिला, कॉरेलेना लवरिज (Corallena Loveridge) का यौन उत्पीड़न कर रहा है. मगर जब पुलिस वहां पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला.

ब्लैकबर्न के इस इलाके में ये घटना घटी थी. (फोटो: Google Maps)

कार का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों के बगीचे में किया रोमांस

आपको बता दें कि ये केस पिछले साल मार्च का है मगर इसमें सजा हाल ही में हुई है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने कपल को अंजान व्यक्ति के बगीचे में ही संबंध (Couple made love in strangers’ garden) बनाते हुए देखा. उन्हें समझ आ गया कि ये उत्पीड़न का मामला नहीं है. जल्द से जल्द उन्होंने कपल को अलग किया और गिरफ्तार कर लिया. चश्मदीदों ने बताया कि कपल रोमांस करने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने पहले अंजान लोगों की कार को खोलने लगे मगर जब उन्हें कार में जगह नहीं मिली तो वो अंजान लोगों के बगीचे में ही शुरू हो गए. दूरे से देखने पर एक चश्मदीद को लगा कि महिला का रेप हो रहा है मगर पुलिस के आने के बाद कुछ और ही दृश्य सामने आया.

महिला को मिली कड़ी सजा

ब्लैकबर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही इस सुनवाई के दौरान कॉरेलेना ने बताया कि उसने शराब के साथ ड्रग्स भी लिया था इसलिए उसे जरा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है. होश में आने के बाद जब उसे अपनी हरकत के बारे में पता चला तो वो काफी शर्मिंदा हुई. अब कोर्ट की ओर से महिला को सार्वजनिक शालीनता को भंग करने, प्राइवेट प्रॉपर्टी में अश्लीलता करने और लोगों की कार खोलने के आरोप में सजा मिली है. उसे एक साल के कम्यूनिटी ऑर्डर की सजा हुई है जबकि 8 हफ्तों के कर्फ्यू का भी पालन करना पड़ेगा जिसके तहत शाम के 7 बचे से सुबह के 7 बचे तक वो बाहर नहीं जा सकेगी. यही नहीं, उसे 22 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भी देने होंगे.