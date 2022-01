अंडे से निकली गुलाबी जर्दी! नाश्ता बना रही महिला रह गई दंग! जानें क्या है ऐसे रंग का कारण

दुनिया में कई ऐसी हैरान करने वाली चीजें (Weird Things in World) जिसके बारे में जानकर हम दंग रह जाते हैं. इनमें से कई चीजें जानवरों से जुड़ी हुई हैं जो हमें चौंकाती हैं. हाल ही में एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना इंग्लैंड की एक महिला के साथ हुई जो अपने बच्चों के लिए नाश्ते में अंडे (Woman Find Pink yolk and egg white in egg) से बनी डिश बनाने वाली थी मगर जब उसने अंडे को फ्राइंग पैन में फोड़ा तो उसके होश उड़ गए.

हर्डफोर्डशायर (Hertfordshire, England) की रहने वाली बीना सारंगधर (Beena Sarangdhar) के साथ हाल ही में एक बेहद हैरान करने वाली घटना घटी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बीना नाश्ते में अपने बच्चों के लिए अंडे से बनी डिश बना रही थीं. उन्होंने एक अंडा पैन में फोड़ा तो उसमें से पीले रंग की जर्दी की जगह हलके गुलाबी रंग की जर्दी और उसके साथ गुलाबी रंग का एग व्हाइट (Pink Egg White Found in Egg) निकला जो अंडे को फोड़ने के बाद ट्रांसपेरेंट या सफेद रंग का होता है.

पैन में अंडा फोड़ते ही हैरान हुई महिला

बीना को समझ नहीं आया कि अंडे के ऐसे रंग का क्या कारण है. उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया जो उसे देखते ही हैरान हो गए. तब बीना ने दो और अंडे पैन में फोड़े मगर उन दोनों का रंग ठीक था. इसके बाद बीना ने फ्राइंग पैन की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. लोगों ने अपनी ओर से अलग-अलग तरह के सुझाव दिए. किसी ने कहा कि शायद वो खून के कारण गुलाबी हो गया है तो किसी ने कहा कि वो खराब है. बीना ने कहा कि अंडे को देखकर उन्हें कुछ पल के लिए हैरानी हुई, उन्हें घिन भी आई, उन्होंने पहले सोचा कि अंडे को बना लें मगर इसके बाद उन्होंने इसे फेंकना ही ठीक समझा.

लाल जर्दी के क्या हैं मायने?

अब समझते हैं कि आखिर अंडे का रंग गुलाबी (What does pink egg white mean?) कैसे हो गया और इसके क्या मायने हैं. डेली स्टार की ही रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कृषि मंत्रालय के जारी निर्देशों के हिसाब से अगर एग व्हाइट हल्का सफेद और ट्रांसपेरेंट हो तो इसका अर्थ है कि अंडा ताजा है जबकि बिल्कुल साफ एग व्हाइट का अर्थ होता है कि अंडा पुराना हो रहा है. मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अगर अंडे का रंग लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो सियोडोमोनस बैक्टीरिया के कारण सड़ना शुरू हो गया है, ऐसे में उसे फेंक देना ही उचित होता है.