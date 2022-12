भारत से लौटते वक्त अपने साथ सूजी के रस्क विदेश ले जाते हैं गूगल के पूर्व MD! फोटो शेयर कर लिखा मजेदार पोस्ट

आप किसी भारतीय को भारत से तो दूर कर सकते हैं मगर भारत को किसी भारतीय से दूर कर पाना मुश्किल है. इसी वजह से जो लोग भारत से बाहर विदेशों में बस जाते हैं या फिर वहीं नौकरी करते हैं, उन्हें अपने देश और अपनी मिट्टी की याद बहुत आती है. ऐसे लोग जब भी स्वदेश आते हैं तो वो यहां से कुछ न कुछ साथ ले जाते हैं. ऐसा ही गूगल के पूर्व MD (Ex MD of Google take Sooji rusks) भी करते हैं. अब चूंकि वो इतने जाने माने और समृद्ध व्यक्ति हैं कि आपको लगेगा कि वो अपने साथ कोई महंगी या बेहद अनोखी चीज ले जाते होंगे मगर सच तो ये है कि वो अपने साथ सूजी से बने रस्क ले जाते हैं.

गूगल के पूर्व एमडी परमिंदर सिंह (Parminder Singh) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं. हाल ही में उन्होंने एक मजेदार पोस्ट लिखकर लोगों को बताया कि उन्हें भारत में मिलने वाले सूजी के रस्क, जिसे बहुत से लोग टोस्ट भी कहते हैं, को खाना इतना पसंद है कि वो उसे अपने साथ भारत से पैक करवाकर ले जाते हैं.

परमिंदर सिंह ने बताया कि वो इतनी बार टोस्ट ले जाते हैं कि अब एयरपोर्ट कर्मी उसे कोई दूरी या संदिग्ध चीज नहीं समझते. (फोटो: Twitter/parrysingh)

अपने साथ रस्क ले जाते हैं गूगल के पूर्व एमडी

उन्होंने रस्क की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा- “भारत से सबसे कीमती चीज जो मैं ले जाता हूं, वो है सूजी रस्क. मैं इसे अक्सर ले जाता हूं और इतनी ज्यादा मात्रा में कि चांगी एयरपोर्ट (सिंगापुर) पर काम करने वाले कर्मी अब इसे देखकर जेंगा ब्लॉक या गोल्ड बार नहीं समझते.” फोटो में एक टेबल पर काफी ज्यादा संख्या में रस्क एक पैकेट में रखे दिख रहे हैं.

फोटो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस फोटो को कई लोगों ने लाइक किया और इसपर कमेंट भी किया है. एक ने कहा कि देहरादून के एलोरा रस्क सबसे अच्छे होते हैं, ये अब दिल्ली में भी उपलब्ध हैं. एक ने सवाल किया कि क्या परमिंदर इसे चाय में डुबोकर खाते हैं या फिर सादा खा लेते हैं. एक ने मजाक में पूछा कि रस्त तो वो ले जाते हैं पर क्या इसे डुबोने के लिए भारत जैसी चाय उन्हें वहां मिलती है? एक ने बताया कि वो भी ऐसा ही करता है जब वो विदेश लौटता है.