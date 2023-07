Viral Video: शख्स ने आगे रख ली फसल, पिछली सीट पर बैठकर चलाई स्कूटी! लोग बोले- 'भारत में ही ऐसा हो सकता है!'

भारत में एक बात का जरूर पालन किया जाता है. वो ये कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. जब इंसान को कोई जरूरत पड़ती है तो तब वो नए-नए आइडियाज लेकर आता है और उसके भरोसे अपनी जरूरतों को पूरा करता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. एक किसान, स्कूटी पर अपनी फसल काटकर ले जाता नजर आ रहा है. ये वीडियो (Man riding scooty with bundle of crops video) आपको हंसाएगा भी और ये सोचने पर भी मजबूर करेगा कि किसानों की जिंदगी कितनी तकलीफों में गुजरती है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @chrisbetzmann पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स, जो किसान लग रहा है, अपनी फसल को स्कूटी (Man riding bike with both legs up video) पर रखकर ले जाता नजर आ रहा है. उसके बैठने का तरीका ऐसा है कि अगर जरा सा भी उसका संतुलन बिगड़ा तो वो नीचे गिर सकता है. इतनी फसल होने के बावजूद भी वो कमाल के तरीके से गाड़ी भी चला रहा है और फसल को भी सुरक्षित रखे हुए है.

दोनों पैर ऊपर चढ़ाकर चलाई गाड़ी

वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- भारतीय ड्राइविंग स्किल्स को 1-100 तक में रेट करिए. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसान ने सिर्फ लुंगी पहनी है और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है. अगली सीट पर उसने फसल लादा है. फसल इतनी ज्यादा है कि उसका हाथ पूरी तरह स्कूटी के हैंडल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है पर वो किसी तरह गाड़ी चला रहा है. सोचने वाली बात ये है कि अगर उसे ब्रेक मारना हुआ तो वो कैसे खुद की और सामने वाले की जान बचाएगा. वो दोनों पैरों को भी ऊपर चढ़ाए हुए है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 48 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि गरीबी और जीने की स्ट्रगल किसानों से ये सब करवाती है. एक ने कहा कि ये सिर्फ भारत में ही होता है. एक ने कहा कि ये ड्राइविंग योगा है. एक ने कहा कि शख्स का संतुलन उसकी लव लाइफ से ज्यादा है.