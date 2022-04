VIDEO: मेड़ में पानी की धार को धीमा करने के लिए किया गजब का जुगाड़, किसान की होशियारी पर लोग उठा रहे सवाल!

हम जितनी आसानी से खाने को बर्बाद कर देते हैं, उतनी ही मुश्किल से किसान उस अनाज को उगाता है. हम तब तक किसान की मेहनत को नहीं समझ पाएंगे जबतक हमने अपनी आंखों से उसकी मेहनत ना देखी हो. किसान अलग-अलग तरह से अपनी फसल को उगाते हैं और उगाने के दौरान कई ऐसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों को हैरान कर देती हैं. हाल ही में ऐसी ही एक प्रक्रिया से जुड़ा वीडियो चर्चा में है जिसमें एक किसान पानी की धार को कम करने के लिए गजब का जुगाड़ (Farmer slows down water in gutter of field) करते दिख रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट टेक एक्सप्रेस (techzexpress) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में किसान की होशियारी साफ दिख रही है पर चूंकि ये एक वायरल वीडियो है, इस वजह से न्यूज18 हिन्दी इस वीडियो के पूरी तरह सच होने का दावा नहीं करता है. वीडियो बेहद पॉपुलर हो रहा है और लोग किसान द्वारा अपनाए टेकनीक (Farmer technique to slow water speed) की भी काफी तारीफ कर रहे हैं.

मेड़ में पानी की धार धीमी करने का जुगाड़!

वीडियो में एक किसान खेतों में खड़ा दिख रहा है जिसमें ढेर सारी मेड़ बनी हुई हैं. वो एक मेड़ के सामने खड़ा है जिसमें पानी लबालब भरा है और तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहा है. पानी की धार संभवतया पानी की धार इतनी तेज है कि वो मेड़ को खराब कर सकती है, और मिट्टी के ऊपरी तत्व को अपने साथ बहा ले जा सकती है, इस वजह से किसान ने धार को धीमा करने का जुगाड़ बनाया है. उसने एक प्लास्टिक की थैली में पानी को भर दिया है और धार के आगे, मेड़ में थैली को रख दिया है. इस तरह पानी धीरे-धीरे, थैली को आगे की तरफ धक्का मारकर आगे की ओर बढ़ रहा है.

लोगों ने किसान की होशियारी पर उठाए सवाल

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को 110 मिलियन व्यूज यानी 11 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को देखा है. इसके अलावा 26 लाख लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और हजारों लोगों ने कमेंट भी किया है. हर कोई अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है. अधिकतर लोग किसान की होशियारी की तारीफ कर रहे हैं मगर कई ऐसे भी हैं जो उसके इस जुगाड़ को फेक वीडियो बता रहे हैं. एक शख्स ने लिखा कि वीडियो फेक है क्योंकि जितनी बार प्लास्टिक की थैली पलटी है, अब तक तो उसे मिट्टी और कंकड़ से कटकर फट जाना चाहिए था. हालांकि, दूसरों का ये भी कहना है कि ये किसी तरह का भ्रामक वीडियो नहीं है जिससे किसी का अनहित करने की कोशिश हो, इस वजह से उन लोगों का मानना है कि वीडियो फेक नहीं सच है.