महिला पुलिसकर्मी ने सीनियर अफसर की गोद में बैठकर किया अश्लील डांस! दंग रह गए आसपास के लोग

पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है इसलिए उनके आचरण को लेकर भी उनसे काफी उम्मीदें की जाती हैं. पुलिस को तय नियमों के अंतर्गत रहकर ही जनता के सामने आचरण (Conduct of Police) करना पड़ता है जिससे लोगों का भरोसा पुलिस से ना उठे और वो उनकी पास मदद के लिए आएं. मगर हाल ही में अपने आचरण के विपरीत एक महिला पुलिसकर्मी (Female Cop Give Lap Dance To Senior Officer in New York) ने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी है कि सोशल मीडिया पर उसका मजाक बनने लगा है.

अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (New York Police Department, America) की एक जूनियर महिला पुलिसकर्मी का हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल (Lady Police Lap Dance Video) हो रहा है जिसमें वो एक शादीशुदा सीनियर पुलिस अफसर की गोद में बैठकर अश्लील डांस (Female Police Vulgar Dance Video) करते नजर आ रही है. ये वीडियो एक बार का है जिसमें सीनियर अधिकारी (Junior Officer Gives Lap Dance to Married Senior Police Officer) कुर्सी पर बैठा है और महिला उसके पास लैप डांस कर रही है.

वीडियो में नजर आ रहा शख्स है सीनियर अफसरद सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में न्यूयॉर्क सिटी के साउथ वेस्ट ब्रॉन्क्स (Southwest Bronx) में कार्यरत 44 प्रेसिंक्ट (44th Precinct) दल के लेफ्टिनेंट निक मैकगैरी (Lieutenant Nick McGarry Video) नजर आ रहे हैं. हालांकि महिला पुलिसकर्मी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने इसी साल पुलिस फोर्स को जॉइन किया था. वीडियो में महिला मिनी स्कर्ट (NYPD Rookie Cop Lap Dance in Mini Skirt) और छोटा सा टॉप पहने, बार के बीचोंबीच, अफसर के साथ लैप डांस कर रही है. वायरल हो रहे है वीडियो में आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं और हैरानी से ये सब कुछ देख रहे हैं.

क्रिसमस पार्टी का है वीडियोरिपोर्ट्स की मानें तो ये पार्टी क्रिसमस की छुट्टियों के उपलक्ष में रखी गई थी. अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीडियो (New York Police Christmas Party Video) में नजर आ रहे आसपस खड़े लोग पुलिसकर्मी हैं हालांकि ये अभी तय नहीं है. ये पार्टी यॉन्कर्स में रॉरी डोलन्स रेस्टोरेंट और बार में आयोजित की गई थी और फेसबुक पर पार्टी के प्रमोशन से जुड़ा पोस्ट भी शेयर किया गया था जिसके अनुसार एंट्री टिकट 5 हजार रुपये था. रिपोर्ट के अनुसार मैकगैरी को ट्रांसिट डिस्ट्रिक्ट 12 ट्रांसफर कर दिया गया है जबकि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रही है. अफसर के आचरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जिसके बाद अफसर ने मांफी भी मांगी है. हालांकि महिला कर्मी पर क्या कार्रवाई की गई है इसपर अभी जानकारी नहीं है.