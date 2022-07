छुट्टियों पर साथ नहीं चल सकी पत्नी तो पति ने किया जुगाड़, साथ ले गया वाइफ के चेहरे वाली तकिया!

जुगाड़ू लोगों को अलग-अलग तरह के आइडियाज आते रहते हैं जिससे उनका काम भी बन जाता है और कोई समस्या भी नहीं खड़ी होती है. इन दिनों इसी तरह का एक जुगाड़ू फिलिपीनो व्यक्ति सोशल मीडिया पर चर्चा में है क्योंकि वो हाल ही में फिलिपीन्स (Man went on trip with wife face pillow to the Philippines) के एक शहर घूमने गया था और अपने साथ पत्नी के चेहरे वाली तकिया लेता गया. इससे उसको दो फायदे हुए, कैसे? चलिए आपको बताते हैं.

फिलिपीन्स के रहने वाले रेमंड फॉर्टुनाडो (Raymond Fortunado) इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उसका कारण ये है कि वो अपनी पत्नी के साथ फिलिपीन्स (Husband wife face pillow photos) के ही एक शहर कोरोन, घूमने जाने वाले थे मगर उनकी पत्नी जोआने को कुछ काम आ गया. दरअसल, जोआने एक फ्रीलैंस मॉडल हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट मिल गया जिसके बाद वो घूमने नहीं चल पाईं. इस वजह से रेमंड अकेले ही घूमने गए मगर पत्नी के साथ घूमने जाने के वादे को पूरा करने के लिए वो अपने साथ पत्नी के चेहरे वाला एक तकिया (Husband went on trip with wife’s pillow) लेते गए.

उन्होंने फेसबुक पर कई फोटोज और वीडियोज पोस्ट किए हैं जो वायरल हो रहे हैं. इन फोटोज और वीडियोज में रेमंड अपनी पत्नी की तकिया के साथ नजर आ रहे हैं. कहीं वो बीच पर उस तकिया के साथ पोज दे रहे हैं तो कहीं नाव पर बैठकर पोज दे रहे हैं. एक फोटो में तो वो तकिया को डाइविंग करते वक्त पहनाए जाने वाला ऑक्सीजन मास्क भी पहनाते नजर आ रहे हैं. मजेदार बात ये है कि इस रोमांटिक वैकेशन पर जाने के लिए उन्होंने तकिया पर जो फोटो बनवाई है वो किसी मीम से कम नहीं है.

पोस्ट हो रहा वायरल

उन्होंने 7 जुलाई को ये फोटोज फेसबुक पर पोस्ट की थीं और अब तक ये पोस्ट वायरल हो चुका है. इसे 16 हजार से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है जबकि 20 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि ये गजब की ट्रिप है जबकि दूसरे ने कहा कि ये बहुत ही प्यारी पहल है. रेमंड ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि जब वो ट्रिप पर जा रहे थे तो उनकी पत्नी नाराज थीं मगर जब वहां से वो इतनी फोटोज पोस्ट करने लगे तो वो खुश हो गईं और लौटने पर उन्हें एयरपोर्ट पिक करने भी गईं.