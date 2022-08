VIDEO: नाव पलटने के बाद चार घंटे तक समुद्र में तैरते रहे दो लोग, मदद के लिए आए नाविक ने बचाई जान

जो जरूरत में किसी की मदद करता है वही असली इंसान होता है. इस दुनिया में जहां, चालाकी और स्वार्थी रवैये ने जगह बना ली है, वहां दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति महान होता है. ऐसे लोगों की तारीफ होना तो बनता है. इन दिनों एक नाविक के खूब चर्चे हैं जिसने अमेरिका में 2 लोगों (2 men stuck in sea saved by boatmen) की जान बचाई जो नाव पलट जाने के बाद घंटों तक समुद्र में तैर रहे थे.

इंस्टाग्राम अकाउंट ‘गुड न्यूज मूवमेंट’ पर सकारात्मक वीडियोज (Positive videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें समुद्र में दो लोग तैरते नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये दोनों एक हादसे (2 men clinged to water cooler rescued from Florida) का शिकार हो गए थे और अगर ज्यादा देर तक उनकी जान नहीं बचाई गई होती तो वो मर भी सकते थे, मगर एक नाविक (fishermen save life of 2 men) वहां फरिशता बनकर आ गया और उनकी जान बचा ली.

समुद्र में फंसे लोगों को नाविक ने बचाया

वीडियो में बताया गया है कि दो लोग फ्लोरिडा के तट से करीब 19 किलोमीटर दूर मिले. उनकी नाव पलट चुकी थी मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक वॉटर कूलर के सहारे करीब 4 घंटे तक तैरते रहे. इतनी देर तक तैरने के कारण उनके पैर सुन्न पड़ चुके थे मगर वो टिके रहे. तभी वहां मछुआरों की एक नाव आई और जब उन्हेंने दोनों को देखा तो मदद के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि वो मछुआरों को धन्यवाद करती है जिसने उन लोगों की जान बचाई. जबकि एक ने कहा कि घटना इतनी हैरान करने वाली है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है. एक महिला ने कहा कि ये अनुभव बेहद डरावना रहा होगा, वो दोनों लोग लकी थे जो उनकी जान बच गई. एक ने कहा कि जो हीरो होते हैं वही सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाते हैं.